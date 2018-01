Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hofft auf eine gute Zusammenarbeit mit ihrem neuen österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz. "Deutschland und Österreich sind seit vielen Jahrzehnten in enger Partnerschaft verbunden", sagte Merkel am Mittwoch beim Antrittsbesuch des österreichischen Kanzlers in Berlin.

Bei den bilateralen Gesprächen sei es vor allem um europapolitische Herausforderungen gegangen. Unter anderem habe man dabei über den Kampf gegen Terrorismus, die wirtschaftliche Stärke Europas und das Thema Migration gesprochen. Das Gespräch sei eine gute Grundlage für eine intensive Zusammenarbeit gewesen, so Merkel. Man werde die neue österreichische Regierung "an ihren Taten messen".

Kurz bedankte sich bei der Kanzlerin für den Empfang. "Ich habe mich sehr gefreut über dieses gute Gespräch", sagte er nach seinem Antrittsbesuch im Kanzleramt. Auch er wolle eine gute Zusammenarbeit auf europäischer Ebene und auch als Nachbarn. Am Mittwochnachmittag wird Kurz noch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und am Donnerstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen.

Kurz ist seit dem 18. Dezember 2017 der amtierende österreichische Bundeskanzler. Seine Österreichische Volkspartei (ÖVP) bildet zusammen mit der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) eine rechtskonservative Koalition.