Hamburg (ots) - Im Fernsehen sind wieder die Narren los: Am 7. Januar eröffnete der WDR den Reigen der Karnevalsshows mit der "Proklamation des Kölner Dreigestirns 2018". Insgesamt zeigen ARD, ZDF und die Dritten Programme im Januar und Februar rund 95 Karnevalssendungen. Sechs dieser Formate strahlt DasErste aus, zwei das ZDF und 87 die Dritten (BR: 28, WDR: 27, SWR: ca. 11, HR: 6, NDR: 1, Radio Bremen: 1, RBB: 3, SR: 10).



Doch was denken die Zuschauer über die Flut der Prunksitzungen, Rosenmontagszüge, Büttenreden und Proklamationen?



Eine repräsentative Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut FORSA vom 2. bis 4. Januar 2018 unter 1.002 Deutschen für HÖRZU durchführte, zeigt: Weit mehr als jeder dritte Zuschauer (38 Prozent) sind inzwischen genervt, unter den 30- bis 44-Jährigen sogar jeder zweite (50 Prozent).



Signifikant sind auch die regionalen Unterschiede. In Norddeutschland (Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) schalten 50 Prozent der Zuschauer ab oder um, und in Ostdeutschland (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) verweigern sich ebenfalls 49 Prozent der Bevölkerung den TV-Jecken.



Mehr Gnade finden die TV-Narren dagegen in Nordrhein-Westfalen (dort sind "nur" 32 Prozent aller Zuschauer genervt), Mitteldeutschland (27 Prozent genervt) sowie Süddeutschland (35 Prozent genervt). Fünf Prozent der Gesamt-Zuschauer wünschen sich übrigens mehr Karneval im Fernsehen, und 40 Prozent finden die Anzahl der 95 Sendungen "genau richtig".



Alle Umfrageergebnisse nur bei Nennung der Quelle HÖRZU frei. Die Umfrage-Ergebnisse werden am 19. Januar 2018 in Ausgabe 4 von HÖRZU veröffentlicht.



