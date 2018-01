Zürich (ots) -



- Wachstum der Migros-Gruppe um 1%



- Im E-Commerce unbestritten die Nummer 1 mit CHF 1.95 Mrd.

Umsatz



- Ausbau des PickMup-Abholnetzes auf 746 Standorte



- Umsätze mit Nachhaltigkeits-, Gesundheits- und Regionallabel

steigen auf über CHF 4 Mrd.



2017 erzielte die Migros-Gruppe mit insgesamt CHF 28.0 Mrd. Umsatz

ein Wachstum von CHF 267 Mio. (+1.0%). Der Detailumsatz erhöhte sich

nominal auf CHF 23.48 Mrd. (+0.9%). Die zehn Genossenschaften

erreichten einen Umsatz von CHF 15.55 Mrd. (-0.5%), was vor allem auf

die Minusteuerung von -0.4% auf den Migros-Sortimenten zurückzuführen

ist. Im E-Commerce konnte die Migros mit einem Umsatzzuwachs von 5.1%

auf CHF 1.95 Mrd. ihre unbestrittene Position als Marktführerin

weiter ausbauen.



"Die zunehmende Verlagerung vom stationären zum digitalen Handel,

negative Währungseffekte, die sich aufs Reisegeschäft auswirkten,

sowie der anhaltende Einkaufstourismus prägten im vergangenen Jahr

die Umsatzentwicklung der Migros-Gruppe. Digitec Galaxus konnte ein

sehr erfreuliches Wachstum von 18.5% verzeichnen. Im Supermarkt

zeigte sich, dass Nachhaltigkeits-, Gesundheits- und Regionallabel

mit einem Umsatz von gesamthaft CHF 4.02 Mrd. (+3.6%) ungebrochen

beliebt sind. Mit Bike World und Micasa home konnten wir erneut zwei

innovative Formate lancieren und im Gesundheitsbereich weiter

wachsen. Insgesamt bleibt die Migros dank dem Vertrauen und der Treue

ihrer Kundinnen und Kunden unangefochtener Marktleader in der

Schweiz", freut sich Fabrice Zumbrunnen, Präsident der

Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB).



Detailumsatz



Der Detailumsatz im In- und Ausland (ohne Mehrwertsteuer) erhöhte

sich nominal auf CHF 23.487 Mrd. (Vorjahr CHF 23.269 Mrd.), was einem

Wachstum von 0.9% entspricht. Der Detailumsatz ohne Mehrwertsteuer

setzt sich wie folgt zusammen: Genossenschaften In- und Ausland CHF

15.555 Mrd. (-0.5%), Denner CHF 3.050 Mrd. (+3.1%), Migrol CHF 1.410

Mrd. (+9.3%), Globus CHF 857 Mio. (-2.5%), Digitec Galaxus CHF 834

Mio. (+18.5%), Depot-Gruppe CHF 539 Mio. (+7.6%), Migrolino CHF 480

Mio. (+11.3%), LeShop.ch CHF 181 Mio. ( -0.5%), Interio CHF 155 Mio.

(-8.0%), Office-World-Gruppe (OWiba) bis 31.10.2017 CHF 144 Mio.

(-19.5%), Ex Libris CHF 109 Mio. (-3.0%), m-way CHF 40 Mio. (+21.6%)

sowie weitere Unternehmen, darunter Probikeshop bis 28.2.17 und

sharoo bis 30.6.17.



Der Detailumsatz im Ausland umfasst die Umsätze der Migros France,

der Tegut-Gruppe, der Gries- Deco-Gruppe Deutschland und Österreich

sowie von Probikeshop. Er beträgt total CHF 1.773 Mrd. (-0.1%).



Genossenschaftlicher Detailhandel



Der Nettoumsatz der Genossenschaften inklusive Ausland reduzierte

sich um CHF 79 Mio. auf CHF 15.555 Mrd. (-0.5%). Wachstum erzielten

die Genossenschaften Zürich (+0.2%) sowie Luzern (+0.9%). Im Ausland

verzeichneten die Genossenschaften ein Umsatz von CHF 1.247 Mrd.

(+2.6%) oder CHF +31 Mio., das vor allem durch Tegut mit einem Plus

von +3.7% oder CHF 40 Mio. auf CHF 1.125 Mrd. generiert wurde. Die

Umsätze der Migros France reduzierten sich um 6.4% auf CHF 122 Mio.



Super-/Verbrauchermärkte mit CHF 11.6 Mrd. Umsatz knapp unter

Vorjahresniveau



In einem umkämpften Marktumfeld erwirtschafteten die

Super-/Verbrauchermärkte der zehn Migros-Genossenschaften im Inland

2017 einen Umsatz von CHF 11.592 Mrd. (-0.8%). Unter Berücksichtigung

einer durchschnittlichen Minusteuerung von -0.2% entspricht dies

einer realen Entwicklung von -0.6% gegenüber Vorjahr. Die

Einkaufsfrequenz blieb mit 344.9 Mio. Kassenbons konstant auf

Vorjahresniveau.



Die Migros-Fachmärkte Micasa, SportXX, Melectronics, Do it +

Garden und OBI erzielten 2017 einen Umsatz von CHF 1.617 Mrd.

(+0.9%). Die Preise wurden um durchschnittlich 2.7% gesenkt, was

einem realen Wachstum von +3.6% entspricht.



Online und Cross-Channel von zunehmender Bedeutung



Die Online-Shops der Fachmärkte gewinnen weiter an Bedeutung, was

sich in einem Umsatz-wachstum von 25.0% widerspiegelt. PickMup, das

praktische und kostenlose Abhol- und Rückgabe-Netzwerk der Migros für

Online-Bestellungen, hat im vergangenen Jahr zahlreiche neue Partner

gewonnen. Einkäufe aus 14 verschiedenen Online-Shops können an über

746 PickMup-/Filial-Standorten in der Schweiz abgeholt und

retourniert werden. In ihrer Rolle als digitaler Einkaufsbegleiter

wurde die Migros-App weiterentwickelt und um neue Funktionen wie die

digitale Stempelkarte oder die Bilderkennung Discover erweitert.



Umsatzsteigerung bei regionalen und nachhaltigen Produkten

Regionale und nachhaltige Produkte befinden sich weiter auf

Wachstumskurs. Für über CHF 970 Mio. (+3.0%) wurden Produkte aus dem

Migros-typischen "Aus der Region. Für die Region."-Sortiment gekauft.

Auch Produkte mit ökologischem oder sozialem Mehrwert erfreuen sich

mit einem Umsatz von CHF 2.964 Mrd. (+3.8%) immer grosser

Beliebtheit. Besonders hervorzuheben sind das Migros-Bio-Sortiment

und das Nachhaltigkeitsprogramm TerraSuisse. Zusammen sind sie für

mehr als die Hälfte des Umsatzes verantwortlich. Mit gesamthaft CHF

4.021 Mrd. liegt der Umsatz mit Nachhaltigkeits-und Regionallabeln

sowie dem Gesundheitslabel "aha!" (CHF 87 Mio.) um +3.6% über dem

Vorjahr.



Innovative Formate und Sortimente für ein besseres

Einkaufserlebnis



- Auch 2017 lancierte die Migros neue Formate und Sortimente. Die

drei im Frühling eröffneten Bike World-Standorte bieten die grösste

Bike-Auswahl der Schweiz, ein umfassendes Zubehörangebot und eine

integrierte Werkstatt.



- Die neuen Wohnboutiquen von Micasa home inspirieren mit

saisonalen Wohnaccessoires und aktuellen Trends.



- An der Marktgasse in Bern lässt sich der Einkauf in der Migros

neu bequem mit dem Bezug von Arzneimitteln und Medizinprodukten der

Apotheke Zur Rose verbinden. Infolge der sehr positiven

Kundenresonanz wird diese Dienstleistung im Laufe des Jahres in

zusätzlichen Filialen angeboten.



- Um den Convenience-Ansprüchen der Kundinnen und Kunden auch in

der Sofortverpflegung gerecht zu werden, baute die Migros das

ultrafrische Sortiment von Migros Daily in den Supermärkten weiter

aus.



- Für die ernährungs- und trendbewusste Kundengruppe bietet die

Migros unter der neuen Eigenmarke YOU innovative Produkte an, bei

denen Wohlgefühl und Genuss im Vordergrund stehen.



Zahlreiche Neueröffnungen



Das Migros-Verkaufsnetz vergrösserte sich um 16 auf insgesamt 701

Standorte. Die Verkaufsfläche für Super-/Verbrauchermärkte,

Fachmärkte und Gastronomie nahm um 4'715 m2 zu (+0.3%) und beträgt

neu 1'402'169 m2.



Neben einem grosszügigen Supermarkt ist die Migros in der neu

eröffneten Mall of Switzerland mit vier Fachmärkten sowie einem

M-Restaurant vertreten. Mit zehn neuen M-Supermärkten konnten weitere

Ortschaften und Quartiere erschlossen werden. Ausserdem entstanden

vier weitere Chickeria-Restaurants.



Gastronomie mit leichtem Umsatzrückgang



Mit CHF 676 Mio. liegt der Umsatz der Migros-Gastronomie

gesamthaft um 0.9% unter dem Vorjahreswert. Weiterhin einer positiven

Entwicklung erfreuen sich die neuen Gastronomieformate wie

beispielsweise Chickeria (+69.5%) und die Gemeinschaftsgastronomie

(+3.0%). Mit der Akquisition der Take-away-Kette Hitzberger

positioniert sich die Migros als innovativer Anbieter im

Geschäftsfeld der gesunden Schnellverpflegung. Die

Kaffeespezialitäten von Café Royal sind seit Juli in den

Migros-Restaurants und im Migros Take Away erhältlich.



Gesundheit



Mit der Übernahme der Silhouette-Fitnesskette konnte die führende

Position im Schweizer Fitnessmarkt ausgebaut werden. Das umfassende

medizinischen und therapeutischen Angebot von Medbase erzielte ein

Umsatzwachstum von 5.5% auf insgesamt CHF 138 Mio. Die digitale

Plattform Impuls bot mit unzähligen Tipps und Hilfestellungen

Unterstützung für die Bevölkerung in Bezug auf einen gesunden

Lebensstil.



Handel



Denner: Denner steigert den Umsatz um CHF 91 Mio. auf CHF 3.050

Mrd. (+3.1%) und überschreitet damit erstmals die

3-Milliarden-Grenze. Aktuell verfügt Denner über 811 Standorte.

(Separate Denner-Medienmitteilung folgt am 19.1.2018)



Migrol: 2017 konnte Migrol den Umsatz um CHF 120 Mio. auf CHF

1.410 Mrd. steigern, was gegenüber Vorjahr einem Plus von 9.3%

entspricht. Grund für die markante Umsatzerhöhung ist hauptsächlich

der höhere Treibstoffpreis.



Magazine zum Globus: Die Magazine zum Globus AG (Globus, Herren

Globus, Schild) erreichten einen Nettoumsatz von total CHF 857 Mio.

(-2.5%). Flächenbereinigt beträgt die Veränderung zum Vorjahr -2.0%.

(Separate Medienmitteilung folgt am 18.1.2018)



Digitec Galaxus: Der grösste Online-Händler der Schweiz hat seinen

Umsatz 2017 gegenüber Vorjahr um CHF 130 Mio. (+18.5%) auf CHF 834

Mio. gesteigert. (Siehe auch Medienmitteilung Digitec Galaxus vom

8.1.2018)



Depot: Die Handelskette Depot (Gries Deco Company Ausland und

Schweiz) erzielte einen Umsatz von insgesamt CHF 539 Mio. (+7.6%)

oder CHF +38 Mio. In der Schweiz bewegt sich der Umsatz mit CHF 50

Mio. auf stabilem Niveau.



Migrolino: Migrolino ist weiter auf Wachstumskurs. Der Umsatz

erhöhte sich um 11.3% oder CHF 49 Mio. auf CHF 480 Mio. Aktuell zählt

Migrolino 310 Standorte.



LeShop.ch: LeShop.ch, der grösste Online-Supermarkt der Schweiz,

verkaufte 2017 Waren für CHF 181 Mio., was einem leichten Rückgang um

0.5% entspricht. Im vergangenen Jahr schloss LeShop die beiden

Drive-Standorte (bereinigtes Wachstum +2.9%).



Office-World-Gruppe (OWiba): Die Gruppe erzielte bis zu ihrem

Verkauf einen Umsatz von CHF 144 Mio. (-19.5%).



Ex Libris: Der Strukturwandel im Handelsmarkt spiegelt sich auch

im Jahresergebnis 2017 wider. Die Online-Umsätze von Ex Libris

stiegen um 8.0% und erreichten einen neuen Höchstwert. Einbussen im

stationären Geschäft reduzierten aber den Gesamtumsatz um CHF 3 Mio.

auf CHF 109 Mio. (-3.0%).



Online-Geschäft



Im E-Commerce konnte die Migros ihre unbestrittene Position als

Marktführerin weiter ausbauen. Der gesamte Online-Umsatz betrug

inklusive Digitec Galaxus CHF 1.946 Mrd. (+5.1%).



Industrie



Die M-Industrie konnte ihre Marktstellung im In- und Ausland

weiter ausbauen. Sie erzielte einen Umsatz von CHF 6.522 Mrd.

(Vorjahr CHF 6.389 Mrd.), was einem Plus von 2.1% entspricht.

(Separate Medienmitteilung folgt am 21.2.2018)



Hotelplan-Gruppe



Das strategische Geschäftsfeld Reisen erzielte trotz schwieriger

geopolitischer Ereignisse in einigen Kerndestinationen auf

vergleichbarer Basis einen um 1.2% höheren Nettoumsatz als im

Vorjahr. Der Verkauf von Hotelplan Italia und das markant schwächere

englische Pfund liessen jedoch den Nettoumsatz um 5.6% auf CHF 1.212

Mrd. (Vorjahr CHF 1.284 Mrd.) schrumpfen. (Der Jahresbericht

"Kompass" der Hotelplan Group wird am 30.1.2018 publiziert).



Migros Bank



In einem anspruchsvollen Marktumfeld setzte die Migros Bank die

erfreuliche Entwicklung ihrer Kerngeschäfte fort. Besondere

Fortschritte verzeichnet das Anlagegeschäft, das weiter ausgebaut

wurde. Die Migros Bank veröffentlicht das detaillierte Jahresergebnis

am Freitag, 19. Januar 2018.



Die Bilanz-Medienkonferenz des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB)

findet am Dienstag, 27. März 2018 in Zürich statt. Eine Einladung

folgt.



Zürich, 17. Januar 2018



