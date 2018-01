Lieber Leser,

die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Eldorado Gold hat in der vergangenen Woche mit einem deutlichen Minus von über 8,50 % geschlossen. Es war die zweite negative Woche in Folge. In der Vorwoche stand ein Minus von 3 % zu Buche. Damit hat die Aktie die seit Anfang Dezember bestehende Erholung deutlich korrigiert. Ein steigender Goldpreis hat die Aktie in den vergangenen Wochen unterstützt, wobei ein negativer Newsflow die Erholung anscheinend wieder stoppte.

Eldorado ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...