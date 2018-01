Köln / Berlin (ots) - 17. Januar 2018. Ad Verification Provider Meetrics, Videovermarkter IP Deutschland sowie die Bewegtbildspezialisten smartclip und Sizmek haben einen ersten erfolgreichen Livetest für den VAST 4.0 Standard durchgeführt. Die Unternehmen sehen sich darin bestätigt, VAST 4.0 als zukünftigen Standard zur Ad Verification zu nutzen - damit handeln sie im Einklang mit den Bestrebungen des IAB, durch VAST 4.0 die Auslieferung und Messbarkeit von Bewegtbildwerbung zu vereinfachen.



Auf Grundlage des VAST 4.0 Standards erfolgte der erste Livetest unter realen Bedingungen und entlang der kompletten Werbeauslieferungskette einer Bewegtbildkampagne. Das Ergebnis: Die Messrate konnte aufgrund von VAST 4.0 bei geringem operativem Aufwand signifikant gesteigert werden. Latenzen, die insbesondere im Mobil-Bereich bei anderen Messverfahren zu Zähldifferenzen führen, konnten drastisch reduziert werden. Damit zeichnet sich eine grundlegende Lösung ab, wie einer der Hauptstreitpunkte im Markt überwunden werden kann. Durch das Vorantreiben des "Proof-of-concept" nehmen Meetrics, Sizmek sowie IP Deutschland und smartclip eine Vorreiterrolle ein und arbeiten aktiv daran, VAST 4.0. als Ad Verification Standard zu festigen. Weitere Tests unter Beteiligung von Werbetreibenden sind in Planung.



"Dank der sehr guten Zusammenarbeit aller Partner ist es uns geglückt, eine standardkonforme Lösung zu entwickeln, die die Qualität der Auslieferung von Video-basierter Werbung erheblich steigern wird," so Philipp von Hilgers, CEO und Co-Founder von Meetrics. "Dass wir bei unserer Initiative auf den richtigen Ansatz gesetzt haben, zeigen nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die neuesten Bestrebungen des IAB, bei VAST 4.0 einen Schwerpunkt auf die Ad Verification zu setzen."



"VAST 4.0 bietet so viele überzeugende Features, dass wir sicher davon ausgehen, dass sich der Standard in Deutschland durchsetzen wird," erklärt Jens Pöppelmann, Director Media Operations bei IP Deutschland. "Unser Anspruch ist es, zukunftsweisende Technologien frühzeitig zu testen und dank der gesammelten Erfahrungen rechtzeitig die Weichen zu stellen. Die Testergebnisse belegen eindeutig: VAST 4.0 reduziert Komplexität und Aufwand und macht die Messung von Videowerbung effektiver. Wir rechnen fest mit einer flächendeckenden Verbreitung von VAST 4.0 im Lauf des Jahres 2018."



Über Meetrics



Seit 2008 bietet Meetrics innovative Lösungen an, um die Qualität des Online Marketings zu steigern und leistet damit einen Beitrag zu einem transparenteren und effektiveren digitalen Ökosystem. Neben der Sichtbarkeitsmessung von Online Ads, ermöglicht Meetrics die Kontrolle über Werbeumfelder, Zielgruppen und schützt vor betrügerischen Werbeplatzierungen. Meetrics verfügt als erstes europäisches Unternehmen über die Akkreditierung des relevantesten Industriegremiums, das MRC, sowohl für die Messung von Display- als auch von Video Ads. Des Weiteren wurde Meetrics durch das ABC/JICWEBS-Komitee zertifiziert und unterstützt die Viewability-Initiativen von BVDW, CESP und IAB Austria.



