Zum sechsten Mal in Folge wird Präsident Bill Clinton, der Gründer der Clinton Foundation und 42. Präsident der Vereinigten Staaten, auf dem 6. jährlichen Weltgipfel für Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie in London, England, 23.-25. Februar 2018, eine Grundsatzrede halten. Präsident Clinton, der als Honorary Chair der Regional Network Chairs der Stiftung Patient Safety Movement fungiert, tritt einer gefeierten Gruppe von globalen Führungskräften, Regierungsvertretern, CEOs aus dem Gesundheitswesen und dem Krankenhaus, medizinischen Experten und Patientenvertretern bei, die sich zum ersten Mal in London treffen, um vermeidbare Todesfälle in Krankenhäusern auf der ganzen Welt anzugehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180117005763/de/

President Bill Clinton, the Founder of the Clinton Foundation and 42nd President of the United States, to speak at the 6th Annual World Patient Safety, Science Technology Summit in London, England (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr, dass Präsident Clinton diese Reise mit uns fortsetzt, um vermeidbare Todesfälle von Patienten in unseren Krankenhäusern zu verhindern", sagte Joe Kiani, Gründer der Stiftung der Patient Safety Movement. "Medizinische Fehler betreffen fast jeden zehnten Patienten und töten schätzungsweise drei Millionen Menschen weltweit. Die Patient Safety Movement wäre ohne die frühe Unterstützung und Beteiligung von Präsident Clinton eventuell nicht möglich gewesen. Mit seinem unermüdlichen Engagement für diesen Zweck konnten wir einige der größten Experten zusammenrufen. Ihre Arbeit hat tiefgreifende Auswirkungen auf Millionen von Menschen auf der ganzen Welt."

Von medikamentenbedingten Fehlern bis zum Anstieg von Krankenhausinfektionen sterben jedes Jahr mehr als 200.000 Menschen in den USA an medizinischen Fehlern.1 Der Tod durch medizinische Fehler ist heute die dritthäufigste Ursache von Todesfälle allein in den USA. In Europa erkrankt jährlich schätzungsweise 1 von 20 Patienten (schätzungsweise 4,1 Millionen Patienten) an Infektionen in Krankenhäusern, wobei die vier häufigsten Arten Harnwegsinfektionen (27 %), Infektionen der unteren Atemwege (24 %), Infektionen der Operationsstelle (17 %) und Blutbahninfektionen (10,5 %) sind.2

Der 6. jährliche Weltgipfel für Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie in London, unterstützt von Rt Hon Jeremy Hunt, Parlamentarier, Staatssekretär für Gesundheit und Soziales, Vereinigtes Königreich, und von der Europäischen Gesellschaft für Anästhesiologie miteinberufen, wird große Probleme mit umsetzbaren Lösungen konfrontieren, die dem Prozess der Pflege dramatische Verbesserungen bei Patientensicherheit, Qualität und Pflegekosten bieten können. Einige der größten Experten im Gesundheitswesen werden sich engagieren und gemeinsam an den Herausforderungen der Patientensicherheit arbeiten, indem sie Monitoring und Feedback, Vorhersage von Risiken, therapeutische Fortschritte, Entscheidungsunterstützung, Interoperabilität und Automatisierung sowie Integration von Qualitätsmaßnahmen durchführen. Führende Ärzte, Krankenhausadministratoren, Medizintechnikhersteller, Regierungsvertreter und Patientenvertreter aus der ganzen Welt werden über die neuesten Fortschritte und Herausforderungen im Bereich der Patientensicherheit berichten und auf diesem Gipfel neue evidenzbasierte umsetzbare Lösungen zur Patientensicherheit (APSS; Actionable Patient Safety Solutions) in vier Hauptbereichen veröffentlichen:

Unnötige Kaiserschnitte reduzieren

Engagement für Person und Familie

Stürze

Platzierung und Verifizierung von transnasalen Magensonden

Letztes Jahr hat die Stiftung für Patientensicherheit gezeigt, dass Verpflichtungen von mehr als 3.500 Krankenhäusern in 43 Ländern dazu geführt haben, dass 2016 69.519 Patienten vor vermeidbaren Todesfällen gerettet wurden. Diese Krankenhäuser haben sich verpflichtet, evidenzbasierte APSS oder andere Verfahren zur Verhinderung von Todesfällen aufgrund von medizinischen Fehlern zu implementieren.

In diesem Jahr wird die Patient Safety Movement nicht nur die Humanitarian Awards verleihen, sondern auch die drei Empfänger des Patient Safety Movement Innovation Award 2017 präsentieren.

Bitte besuchen Sie die Webseite der Stiftung Patient Safety Movement, um weitere Informationen zu erhalten. Medienvertreter können einen Presseausweis beantragen, indem sie http://bit.ly/2mCeyay aufrufen oder sich an Tanya Lyon wenden Tel. (949) 351-2858 oder E-Mail tanya.lyon@patientsafetymovement.org.

Über die Patient Safety Movement Foundation:

Jedes Jahr sterben mehr als 200.000 Menschen in Krankenhäusern in den USA und 3 Millionen weltweit an den Folgen vermeidbarer Krankheiten. Die Patient Safety Movement Foundation wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation and Competition in Healthcare gegründet, um die Anzahl von vermeidbaren Todesfällen bis 2020 auf 0 zu reduzieren (0X2020). Eine Verbesserung der Patientensicherheit erfordert gemeinschaftliche Bemühungen aller Interessenvertreter, unter anderem von Patienten, Gesundheitsdienstleistern, medizintechnischen Unternehmen, Regierungsbehörden, Arbeitgebern und privaten Kostenträgern. Die Patient Safety Movement Foundation arbeitet mit allen Interessenvertretern zusammen, um Probleme mithilfe umsetzbarer Lösungen für die Patientensicherheit zu lösen. Die Stiftung veranstaltet zudem eine weltweite Konferenz unter dem Titel "World Patient Safety, Science and Technology Summit". Auf der Konferenz kommen einige der klügsten Köpfe der Welt zusammen, um anregende Gespräche zu führen und neue Ideen zur Herausforderung des Status quo zu entwickeln. Durch die Präsentation spezifischer hochwirksamer Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen bei der Patientensicherheit, der sogenannten "Actionable Patient Safety Solutions" (umsetzbare Lösungen für die Patientensicherheit), werden Medizintechnologieunternehmen aufgefordert, Daten miteinander zu teilen, für die ihre Produkte gekauft werden und Krankenhäuser aufgefordert, sich zur Umsetzung der "Actionable Patient Safety Solutions" zu verpflichten. Damit wird die Patient Safety Movement Foundation mit dem Ziel von Null vermeidbaren Todesfällen bis zum Jahr 2020 hin unterstützt. Mehr dazu: http://patientsafetymovement.org/.

1 https://www.hcp.med.harvard.edu/sites/default/files/methodsmakarydaniel_2016_bmj%20%281%29.pdf

2 http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/patient-safety/data-and-statistics

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180117005763/de/

Contacts:

Patient Safety Movement Foundation

Tanya Lyon

(949) 351 2858

tanya.lyon@patientsafetymovement.org