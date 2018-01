München (ots) - An vier Samstagen in Folge zeigt Das Erste den Mehrteiler "Gestüt Hochstetten", in dem die Wiener Bäckereiangestellte Alexandra Winkler, gespielt von Julia Franz Richter, überraschend ein Trakehner-Gestüt erbt. Alex, wie sie genannt wird, ist bei Pflegeeltern aufgewachsen und hatte vor der Testamentseröffnung gedacht, dass ihre leiblichen Eltern bei einem Verkehrsunfall gestorben sind. Nun bekommt sie nicht nur ein Gestüt, sondern auch drei Halbgeschwister: Maximilian (Christoph Luser), Silvia (Patricia Aulitzky) und Leander (Laurence Rupp). Doch die hatten eigentlich andere Pläne mit ihren Erbanteilen und weder von dem Testament noch von der unehelichen Halbschwester gewusst. Während Alexandra eine Sehnsucht nach Familie verspürt, muss sie lernen, sich gegen die Anfeindungen Maximilians und dessen Geliebter Maggie (Jeanette Hain) zur Wehr zu setzen. Gleichzeitig offenbart sich allmählich ein finsteres Familiengeheimnis. Unterstützung erhält die 23-jährige Wienerin von ihrer Freundin Paula (Mariam Hage). Und was Alex immer wieder Kraft spendet, ist ihr Lieblingspferd, der Junghengst Dezember.



Die erste Folge "Das Testament" ist am Samstag, 20. Januar 2018, um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. Die Episoden 2 bis 4 zeigt Das Erste am 27. Januar, 3. und 10. Februar 2018, jeweils um 20:15 Uhr. "Gestüt Hochstetten" ist eine Produktion von SamFilm im Auftrag von ServusTV, ein Lizenzkauf der ARD Degeto für Das Erste. Produzenten sind Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton, Ko-Produzent ist Bernd Schiller (Bernd Schiller Alias Entertainment). Regie führten Andreas Herzog und Christopher Schier nach einem Drehbuch von Lea Schmidbauer. Gedreht wurde von April bis September 2017 in Wien und Umgebung.



