Bestellung von zwei Beratern stärkt das Angebot bei Financial Services und Global Technology & Services



Frankfurt, Deutschland, und Mailand (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Führungskräftebeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie Kulturgestaltung, gab heute die Erweiterung seiner Niederlassung in Frankfurt um Andreas Jaeger, Partner, und in Mailand um Vittorio Veltroni, Prinzipal, bekannt.



Jaeger wird Mitglied der Financial Services Practice und konzentriert sich auf die Bereiche Investment Banking, Corporate Finance, Kapitalmärkte und Private Equity. Er arbeitet mit Verwaltungsräten, CEOs, Gründern und Investoren zusammen und betreut eine Reihe von Finanzinstituten, von Investmentbanken, M&A-Boutiquen und Private Equity-Firmen bis hin zu Bankenaufsichts- und Aufsichtsbehörden. Bevor er zu Heidrick & Struggles kam, war Jaeger fast 10 Jahre lang Partner bei einer anderen Personalberatungsfirma.



Veltroni tritt in die Global Technology und Services Practice des Unternehmens ein. Er hat zuvor bei Reply, einem Beratungsunternehmen für Informationstechnologie gearbeitet. Er wird bei der Suche nach CEOs, COOs und Verwaltungsräten sowie bei der Besetzung von Führungspositionen in den Branchen Digital und Internet of Things (IoT) beratend tätig sein. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Vodafone und Mondadori inne und hat drei erfolgreiche Start-up-Unternehmen gegründet.



"Heidrick & Struggles zieht weiterhin die besten Talente unserer Branche an. Sowohl Andreas als auch Vittorio verfügen über beträchtliche Branchenkenntnisse in ihren jeweiligen Sektoren, die es uns ermöglichen, unsere Kunden in der Region noch besser zu betreuen", sagte Luis Urbano, Regional Managing Partner für Europa und Afrika von Heidrick & Struggles.



Informationen zu Heidrick & Struggles: Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) hilft den führenden Unternehmen der Welt dabei, ihren Bedarf an Talenten und Führungskräften auf oberster Ebene zu decken, und ist ein zuverlässiger Berater mit Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Führungskräftebeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie Kulturgestaltung. Heidrick & Struggles ist seit mehr als 60 Jahren ein Vorreiter bei der Führungskräftesuche. Das Unternehmen gilt heute als vertrauenswürdiger Berater, der mit integrierten Lösungsangeboten seinen Kunden dabei hilft, die Welt zu verändern, ein Führungsteam nach dem anderen.®www.heidrick.com



