Düsseldorf - Zinskurven werden oftmals als Indikatoren für konjunkturelle Risiken angesehen, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Eine flache Kurve lasse demnach an einer nachhaltigen geldpolitischen Wende mit einhergehender Konjunkturerholung zweifeln. Eine steile Zinskurve hingegen spiegele große Erwartungen der Renditemärkte an Konjunktur und Geldpolitik. Empirische Ergebnisse würden solche Vermutungen allerdings kaum belegen. Auch eine steiler werdende Zinskurve eigne sich nur begrenzt als Frühindikator einer Konjunkturbelebung.

