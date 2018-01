Für die Unternehmensberatung ist es ein höchst unangenehmes Verfahren: McKinsey soll in Südafrika Schmiergelder gezahlt haben, um an Aufträge zu kommen. Nun will die Staatsanwaltschaft Millionen eintreiben.

Südafrikas Staatsanwaltschaft fordert von McKinsey und einer örtlichen Unternehmensberatung die Rückzahlung von Einnahmen aus zweifelhaften Verträgen mit staatlichen Unternehmen in Höhe von 1,6 Milliarden Rand (110 Millionen Euro). Es geht dabei um Verträge mit dem staatlichen Energiemonopolisten Eskom, die angeblich unter politischem ...

