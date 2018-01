Das Analysehaus S&P Global hat die Einstufung für Nestle nach der Ankündigung des Verkaufs des US-Süßwarengeschäfts an Ferrero auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Der Preis von 2,8 Milliarden US-Dollar erscheine angemessen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Durch die Veräußerung werde wohl der Gewinn je Aktie zunächst leicht sinken, allerdings könne sich der schweizerische Lebensmittelkonzern nun stärker auf schneller wachsende Geschäftsbereiche fokussieren./mis/ajx Datum der Analyse: 17.01.2018

ISIN: CH0038863350