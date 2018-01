Eine Fahne und eine gemeinsame Eishockeymannschaft: Nordkorea und Südkorea betonen bei den Olympischen Spielen ihre Verbundenheit. Zudem will das geteilte Land bei der Eröffnungsfeier vereint auftreten.

Süd- und Nordkorea wollen bei den Winterspielen zur Eröffnungsfeier am 9. Februar gemeinsam ins Olympiastadion einmarschieren. Das teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit. Außerdem wollen die beiden Länder eine gemeinsame Eishockey-Mannschaft der Frauen stellen. Darauf hätten sich beide Seiten im Grenzort Panmunjom bei neuen Arbeitsgesprächen über die Zusammenarbeit für die Spiele geeinigt, teilte das Vereinigungsministerium weiter mit.

Nordkorea plant zudem die Entsendung einer 230-köpfigen Fangruppe zu den Winterspielen im Süden. Bei einem Treffen von Vertretern der beiden Länder kündigte Nordkorea auch eine Teilnahme an den Paralympischen Spielen im Süden an. Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...