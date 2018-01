Johnson Johnson belegt im zweiten Jahr in Folge den ersten Platz, Intel schafft den Sprung in die Top 10 mit Platz zwei im Gesamtklassement, während IBM, Procter Gamble und Lockheed Martin sich Platz drei teilen

WilsonHCG, ein führender und global aufgestellter Anbieter von innovativen Personalbeschaffungslösungen, veröffentlicht seinen vierten jährlich erscheinenden Bericht 2018 Fortune 500 Top 100 Employment Brands. Der auf der objektiven Forschung des Unternehmens basierende Bericht bewertet und ordnet Fortune-500-Unternehmen nach dem Kriterium, wie gut sie sich als attraktiver Arbeitgeber vermarkten. WilsonHCG analysierte in seinem 2018-Bericht erstmals die 25 führenden Global-Fortune-500-Arbeitgeber-Marken.

Basierend auf sechs wesentlichen Arbeitgeber-Branding-Kategorien und mehreren Tausend Datenpunkten erreichte Johnson Johnson im zweiten Jahr in Folge Platz eins (und befindet sich damit zum dritten Mal unter den Top 10). Intel belegte Platz zwei im Gesamtklassement, während sich drei Unternehmen IBM, Procter Gamble und Lockheed Martin Platz drei teilen. Unter den ersten zehn befinden sich außerdem General Motors, JPMorgan Chase, Dow, Cummins und ADP (sie teilen sich Platz sechs im Gesamtklassement).

"Wir sehen uns dem wettbewerbsintensivsten Personalbeschaffungsumfeld unserer Zeit gegenübergestellt, zumal die Nachwuchsführungskräfte von heute vollständige Transparenz darüber haben, was sie wert sind und was die Konkurrenz anbietet. Im Gegenzug ist das Arbeitgeber-Branding für die Gesundheit unseres Unternehmens wichtiger denn je", so John Wilson, CEO von WilsonHCG. "Laut einer LinkedIn-Studie unter Beteiligung von mehr als 4.000 führenden Personalbeschaffungsfirmen in 35 Ländern werden Nachwuchsführungskräfte 2018 als oberste Priorität angesehen. Dies ist größtenteils dadurch bedingt, dass sich der Kandidatenmarkt zuspitzt. Die Fortune-500-Unternehmen, die nicht nur über Markenstrategie reden, sondern diese in die Praxis umsetzen und dabei sicherstellen, dass sich die Anstrengungen im Gewinn niederschlagen, sind in die Spitze der diesjährigen Rangliste aufgestiegen."

Der Bericht von WilsonHCG erkundet die Faktoren, die die differenziertesten Arbeitgebermarken von heute kennzeichnen, wie 2018 mit früheren Jahren im Vergleich steht, und Einblicke in die Nuancen der sechs Branchen mit den meisten Fortune-500-Unternehmen (Industriemaschinen; Pharmazeutika; Hotels, Casinos, Resorts; Computer Software; Gesundheitswesen: Versicherung und Pflege; und IT-Dienstleistungen).

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts 2018:

Umsetzung der Arbeitgeber-Markenstrategie. Wie John Wilson oben erwähnte, richten führende Unternehmen das Konzept der Markenstrategie an der Wertentwicklung des Unternehmens aus. In der Tat verdienen die zehn führenden Fortune-500-Arbeitgeber-Marken insgesamt 157 Prozent mehr als die letzten zehn.

Eine kostenlose Ausfertigung des Berichts "2018 Fortune 500 Top 100 Employment Brands" oder weitere Informationen über WilsonHCG finden Sie unter: http://whcg.co/2D2xjOo.

Über WilsonHCG

Wilson Human Capital Group, Inc., (WilsonHCG) ist ein führender und global aufgestellter Anbieter von innovativen Personalbeschaffungslösungen, der nach dem Prinzip vorgeht, mit seinen Kunden eine echte Partnerschaft zu pflegen. Bei WilsonHCG führen die Beziehungen, die wir aufbauen, zu den Ergebnissen, die unsere Kunden erzielen. Better People, Better Business.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wilsonhcg.com.

