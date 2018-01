Die IBC gibt bekannt, dass Einreichungen von Resümees für ihre prestigeträchtigen Fachbeiträge der IBC2018-Konferenz ab sofort entgegengenommen werden.

Seit über 50 Jahren ist die IBC das weltweit führende Forum für die Präsentation, Erläuterung, Erkundung und Verbreitung der neuesten Konzepte der Medientechnologie. Die veröffentlichten Tagungsbeiträge sind gesammelte Geschichte der Rundfunk- und Medientechnologie, verfasst von Ingenieuren und Wissenschaftlern, die die spannende und vielfältige Industrie von heute persönlich geprägt haben.

Die ausgewählten Fachbeiträge für 2018 werden nicht wie in den Vorjahren Teil eines einzelnen Konferenzstrangs sein. Stattdessen werden sie während der gesamten Konferenz in geschäftliche und strategische Präsentationen zu spezifischen Themen integriert. Dadurch werden bahnbrechende Technologien näher in den Blickpunkt der Delegierten gerückt, sodass diese Delegierten die Gelegenheit haben, Präsentationen aus erster Hand von den weltbesten Innovatoren und Forschern zu erleben.

Die IBC freut sich auf die Einreichung von Fachbeiträgen, die sich mit allen neuen Aspekten der Medientechnologie befassen. Alle Einreichungen werden von einem Expertengremium begutachtet und auf IBC365 veröffentlicht. Die Beiträge, die zur Präsentation auf der IBC-Konferenz angenommen werden, haben zudem die Chance, den äußerst begehrten Best Conference Paper Award zu gewinnen, der bei den IBC Awards verliehen wird.

Der Anwendungsbereich der Medientechnologie differenziert sich immer weiter weit über die herkömmliche Produktion und Verbreitung von audiovisuellen Inhalten hinaus. Inzwischen umfasst die Branche Entwicklungen wie: maschinelles Lernen (KI), VR, AR, Mobilität, Immersivität, Anwenderpsychologie, Gestenerkennungsschnittstellen, Blockchain, autonome Produktion, Geschäftsdaten-Analytik, Nachverfolgung und Generierung von Sportdaten und vieles mehr. Die IBC interessiert sich sehr für diese neu aufkommenden Bereiche und ihr Potenzial, die Zukunft der Medien- und Rundfunkbranche zu beeinflussen. Der Best Conference Paper Award 2017 wurde dem brasilianischen Fernsehsender TV Globo für seinen Beitrag verliehen, der beschreibt, wie die Implementierung von KI-basierten Technologien seinen Geschäftsbetrieb revolutioniert hat.

Dr. Nick Lodge, Executive Producer of Technology der IBC, sagte: "Wir freuen uns auf viele neue, spannende und überraschende Beiträge, die die Gestaltung aller Technologiesitzungen auf der IBC2018 prägen werden. Ebenso freue ich mich, dass neue Technologie auf der diesjährigen Konferenz enger mit anderen strategischen Themen verknüpft wird, sodass mehr Delegierte als je zuvor Zugang dazu haben."

Der letzte Abgabetermin für Beiträge ist Montag, der 5. Februar 2018. Beiträge können unter folgendem Link eingereicht werden: show.ibc.org/technicalpapers

Über die IBC

Die IBC ist die weltweit führende Messe für Medien, Unterhaltung und Technologie. Sie zieht über 57.000 Teilnehmer aus mehr als 170 Ländern an. Die IBC umfasst eine hoch angesehene, durch Fachleute geprüfte Konferenz und eine Messe mit über 1.700 Ausstellern, die sich aus führenden Anbietern modernster Technologien aus den Bereichen elektronische Medien und Entertainment zusammensetzen.

Daten der IBC2018 Konferenz: 13. 17. September 2018 Messe: 14. 18. September 2018

Weitere Informationen über die IBC2018 finden Sie unter: show.ibc.org/

