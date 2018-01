Wien - Zum Jahreswechsel meldet der Geschäftsbereich für Immobilienfonds der Deutschen Asset Management neue Mitglieder in der Geschäftsführung und Wechsel im Management der offenen Immobilienfonds, so die Experten von "FONDS professionell".In die Geschäftsführung der RREEF Management habe Tobias Pfefferden den Verantwortungsbereich Transaktionen übernommen. Er sei hier bereits seit 2015 tätig. Zudem habe Markus Wickenträger die Geschäftsführung der RREEF Spezial Investment ergänzt, wo er das Fondsmanagement der Spezialfonds verantworte. Er begleite das Unternehmen bereits seit elf Jahren in unterschiedlichen Funktionen.

Den vollständigen Artikel lesen ...