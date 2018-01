Die Stimmung an den globalen Aktienmärkten verschlechtert sich Bitcoin nähert sich der 10.000 $-Marke Anleger warten auf den Zinsentscheid der BoC

Zusammenfassung:Nach Korrekturbewegungen am US-Aktienmarkt verschlechterte sich auch die Stimmung in anderen Teilen der Welt. Der australische Dollar bleibt die stärkste Währung im G10-Währungskorb. Der US-Dollar setzt seine Erholung fort und verliert nur gegenüber den antipodischen Währungen. Brent knüpft an die gestrigen Kursrückgänge an. Gold und Industriemetalle werden ebenfalls niedriger gehandelt. Im letzten Monat entwickelten sich die Ölpreise unglaublich gut, was zu neuen Höchstständen geführt hat, die bei Brent über 70 $ lagen. Der Rohstoff hat von mehreren Faktoren profitiert. In erster Linie war es aber die Schwäche des US-Dollars, dessen Jahresbeginn einer ...

