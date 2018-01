Bitcoin (BITCOIN) setzt Kursrückgänge unter der 11.000 $-Marke fort Fed-Mitglied glaubt nicht, dass Bitcoin eine Bedrohung für den US-Dollar darstellt Trotz einer kurzfristigen Erholung schrumpfen die täglichen Bitcoin-Transaktionen weiter

Zusammenfassung:Dienstag war möglicherweise einer der schlimmsten Tage für die Kryptowährungen. Während sich alle auf den Bitcoin fokussierten, da dies die am einfachsten handelbare digitale Währung ist, verbuchten auch andere Kryptowährungen starke Kursrückgänge. Zum Beispiel verlor Ripple 26% an Wert, Bitcoin Cash 24%, IOTA 27% Der beeindruckendste Rückgang war allerdings beim Bitconnect Coin zu beobachten, der sogar um 91% einbrach. Technisch gesehen scheint der Bitcoin an einem kritischen Punkt angelangt zu sein, da sich der Kurs über der unteren Grenze des kurzfristigen Abwärtstrenkanals befindet. Werfen wir zuerst einen Blick auf den unteren Chart und konzentrieren uns dann auf eine besonders interessante Rede eines Fed-Mitglieds.

Bitcoin wird weiterhin unter der 11.000 $-Marke gehandelt, während der Preis ein wichtiges mittelfristiges Dreiecksmuster durchbrach. ...

