Sicherheitspatches für Meltdown und Spectre können erhebliche Auswirkungen auf das Windows-Benutzererlebnis haben

Der bei VDI- und DaaS-Performancetests branchenweit führende Softwarelösungsanbieter Login VSI (www.loginvsi.com) gibt heute die vorübergehende Verfügbarkeit einer kostenlosen, für den vollen Betrieb nutzbaren Lizenz seines Flaggschiffprodukts Login VSI für jedes Unternehmen bekannt, das Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware Horizon oder Microsoft Remote Desktop Services (RDS) nutzt.

Diese Emergency Edition ist für alle Endanwenderorganisationen, die die Performance-Auswirkungen von Sicherheitspatches für Meltdown und Spectre testen möchten, kostenlos und gilt bis zum 31. März 2018. Bei der Lizenz ist die Zahl der Benutzer und Standorte unbegrenzt und sie umfasst alle Standard-Workloads. Diese besondere Lizenz kann über die Login-VSI-Website und ausgewählte Partner des umfangreichen Netzwerks aus Software-, Hardware- und Service-Anbietern von Login VSI (welche die VDI-Performance unterstützen) angefordert werden.

Login VSI hat zudem eine Labortestreihe gestartet, um die Performance-Auswirkungen der heute herausgebrachten Meltdown und Spectre Patches genau zu bestimmen und wird diese fortsetzen, bis die Probleme eingedämmt sind. Die Ergebnisse dieser Tests werden unter www.loginvsi.com zur Verfügung gestellt und im Newsletter veröffentlicht.

Objektive Tests zur Performance-Auswirkung, um die wahren Fakten zu ermitteln

Behauptungen im Hinblick auf erwartete Performance-Auswirkungen variieren stark und können unterschätzt oder übertrieben sein (abhängig von der Perspektive der Autoren). Die am häufigsten genannten Zahlen zu den Performance-Auswirkungen schwanken zwischen 5 und 30 und sind von vielen Faktoren abhängig.Die Auswirkungen dürften in I/O-intensiven und virtualisierten Umgebungen relativ groß sein, werden aber in allen Umgebungen spürbar sein, in denen es wichtig ist, einer größeren Anzahl von Benutzern ein gutes Benutzererlebnis zu bieten. Objektive Daten sind daher von zentraler Bedeutung.

Login VSI ist der Industriestandard für VDI- und DaaS-Performancetests und -Benchmarking. Die Indizes VSIbase und VSImax geben einen weithin akzeptierten und sehr objektiven Einblick in die grundlegende Performance und Skalierbarkeit zentralisierter Desktop-Systeme vor und nach der Installation von Patches. Diese Tests liefern die entsprechenden Daten, um zeitnah Entscheidungen über eine Erweiterung der Hardware oder andere System-Feinabstimmungen zu treffen, sodass Performance-Probleme, die durch die Sicherheitspatches verursacht werden, sich niemals auf die eigentlichen Endbenutzer auswirken werden.

Weitere Informationen über die Spectre-/Meltdown-Lizenz finden Sie unter www.loginvsi.com.

