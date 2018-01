Die US-Steuer-Reform drückt die Bilanz der US-Banken. Jetzt haben erste Kredit-Institute die Zahlen zum vierten Quartal und damit auch die Einbußen durch Trumps Amtshandlung veröffentlicht. Welche Bank den größten Verlust verschmerzen muss und was das für die Zukunft bedeutet, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Roger Peeters von PFP Advisory die angestrebten Zinsanhebungen durch die Federal Reserve und wann die Banken beim Kern-Geschäft wieder Licht am Horizont sehen können.