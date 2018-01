Entgegen der Prognose des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, der für die Branche für 2017 eine Steigerung bei den Beitragseinnahmen von insgesamt 1,3 % erwartet, hat der Münchener Verein hochgerechnet ein etwa doppelt so hohes Plus von ca. 2,4 % erreicht und kommt auf 720 Millionen Euro (2016: 703 Millionen Euro). Seine Kapitalanlagen konnte der Münchner Vorsorge- und Pflegespezialist um 4,0 % auf 6,7 Mrd. Euro aufstocken. Insgesamt zahlte der Münchener Verein an seine Kunden im vergangenen Geschäftsjahr 597,6 Millionen ...

