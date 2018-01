Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Regierungswechsel in Wien haben Deutschland und Österreich eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Dies gelte vor allem mit Blick auf die Europapolitik, erklärten Kanzlerin Angela Merkel und ihr Amtskollege Sebastian Kurz am Mittwoch beim Antrittsbesuch des Österreichers in Berlin übereinstimmend. Beide Politiker sprachen sich dafür aus, bei der mittelfristigen EU-Finanzplanung genügend Geld für den Schutz der Außengrenzen zur Verfügung zu stellen.

Merkel erklärte, Österreich und Deutschland wollten ein Europa der Sicherheit. Die EU müsse wirtschaftlich stark sein, dem Subsidiaritätsprinzip komme dabei eine große Bedeutung zu. Österreich und Deutschland seien EU-Nettozahler und würden sich bei den anstehenden Finanzplanungen sehr miteinander abstimmen. Europa müsse in der globalen Situation handlungsfähig sein. Das gelte auch für den Schutz der Außengrenzen, meinte Merkel.

Unterschiede ausräumen

Mit Blick auf die gemeinsame europäische Asylpolitik sagte Merkel, es sei geplant, das entsprechende Dossier bis Mitte des Jahres zum Abschluss zu bringen. Dies bedeute auch, dass in Fragen des Resettlements und anderer Angebote Formen einer neuen Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern gefunden werden müssten.

Es gebe sicherlich unterschiedliche Schwerpunkte in Österreich und Deutschland, sagte Merkel. Aber das Gespräch sei eine gute Grundlage für eine intensive Zusammenarbeit beider Länder gewesen. Wo es unterschiedliche Ansichten gebe, werde man sich um Lösungen bemühen.

An den Taten messen

Kurz betonte, Österreich und Deutschland seien wichtige Partner in vielen Fragen, unter anderem beim Handel. Er habe mit Merkel darüber gesprochen, in der EU stärker auf das Prinzip der Subsidiarität zu setzen. Wie Merkel betonte Kurz die Notwendigkeit eines starken Schutzes der EU-Außengrenzen. Auch der Westbalkan liege beiden Ländern am Herzen. Hier gelte es sicherzustellen, dass der europäische Einfluss stark bleibe und nicht etwa "der Einfluss von anderswo" zunehme.

Mit Blick auf die starke Rechtsprägung der österreichischen Regierung aus ÖVP und FPÖ sagte Merkel, sie werde die neue Regierung an ihren Taten messen. "Das ist das, was zählt", erklärte die CDU-Vorsitzende. Was sie von Kurz über die Europapolitik gehört habe, stimme sie zuversichtlich. Ansonsten werde sie die Regierungsarbeit des Nachbarlandes "vielleicht etwas schärfer" beobachten, als sie es sonst getan hätte.

Kurz bat um Fairness bei der Beurteilung seiner Regierung. Es habe freie und faire Wahlen in Österreich gegeben, seine Volkspartei sei klar auf den ersten Platz gekommen. Die FPÖ habe als Zweiter bei der Bevölkerung noch zulegen können. "Es wäre fair, uns nach unseren Taten zu beurteilen."

