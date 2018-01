Neue Niederlassung in Atlanta, Georgia, eröffnet

Mitarbeiterzahl weltweit um 50 erhöht

Zunahmen in den Bereichen Cloud, Abwesenheit und Bezahlter Sonderurlaub treiben Expansion an

FINEOS Corporation, ein marktführender Anbieter von Kernsystemen für die Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsbranche, meldete heute kontinuierliches Wachstum und die damit verbundene Dynamik. Dies wird durch eine neue Niederlassung in Nordamerika in Atlanta, Georgia, und den Anstieg der Beschäftigtenzahl innerhalb von sechs Monaten um 50 Mitarbeiter belegt. Dieses Wachstum wurde durch neue Kunden in den Sparten Ansprüche, Abwesenheit und bezahlter Sonderurlaub und die Tatsache angetrieben, dass Versicherungsträger FINEOS-Produkte in der Cloud vorziehen.

Zu der Meldung meinte Michael Kelly, CEO von FINEOS: "Wir verzeichnen ein starkes Wachstum, schließen neue Geschäfte ab und investieren stark in FINEOS Abwesenheit und Bezahlter Sonderurlaub als Teil der FINEOS AdminSuite, unserer Kernprodukt-Suite der nächsten Generation für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsträger. Durch das Anwerben neuer, talentierter Mitarbeiter mit der richtigen geschäftlichen und technischen Expertise werden wir unseren Marktanteil weiter vergrößern, neue Märkte erschließen und insgesamt ein Geschäftswachstum verzeichnen."

FINEOS stellt weiter Mitarbeiter für unseren Java Engineering-Bereich in Dublin und Gdansk an (Softwareingenieure, Softwaretester, DevOps-Ingenieure und Analysten). Außerdem erweitern wir unser Professional Services-Team für Implementierungen und Cloud-Engineering in Atlanta, Boston, Sydney, Melbourne und Wellington (Technische Berater, Geschäftsberater, Lösungsarchitekten, Support- und Cloud-Ingenieure). Alle Personen, die an diesen Positionen interessiert sind, finden weitere Informationen unter https://www.fineos.com/company/people-careers/.

FINEOS ist ein weltweit marktführender Anbieter von Kernsystemen mit Kunden in neun Ländern. Das Unternehmen zählt 8 der Top-20-Unternehmen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung in den USA und 4 der Top-5 Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer in Australien zu seinen Kunden. FINEOS verfügt über langjährige Erfahrung mit Versicherungsgesellschaften in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum.

Über die FINEOS Corporation

Das Hauptprodukt von FINEOS, die FINEOS AdminSuite, ist eine cloudbasierte Kernproduktsuite für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsträger. FINEOS AdminSuite bietet Full-Service-Bearbeitung von Policen, Rechnungsstellung und Ansprüchen sowie erstklassige Funktionen für die Verwaltung von Gruppen-, freiwilligen und individuellen Policen auf einer einzigen Plattform. Hinzu kommen Modelle für Selbstverwaltung, vollumfängliche Verwaltung und TPA-Unterstützung. FINEOS stellt einem globalen Markt innovative Kernsysteme bereit und hat Kunden, Mitarbeiter und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Asien-Pazifik-Raum. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.FINEOS.com.

