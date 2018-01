Die dritte jährliche Veranstaltung in Austin, Texas, konzentriert sich auf neue Fortschritte, neue Herausforderungen und neue Wege bei Agile-Softwareentwicklung



Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Agile Alliance (https://www.agilealliance.org/) freut sich, heute das Programm (https://www.agilealliance.org/deliver-agile-2018/program/) seiner jährlichen Technikkonferenz, deliver:Agile 2018 (https://www.agilealliance.org/deliver-agile-2018/), bekannt geben zu können. Die bisher unter dem Namen Agile Alliance Technical Conference bekannte Veranstaltung ist auf Agile-Softwareentwickler ausgerichtet und untersucht derzeitige und sich entwickelnde technische Praktiken. Sie findet vom 30. April bis 2. Mai im JW Marriott Austin in Austin, Texas, statt.



Die Hauptredner sind Andrea Goulet (CEO von Corgibytes, "Empathy Driven Development" [Empathie-getriebene Entwicklung]) und Jeff Sussna (Gründer und Leiter von Ingineering.IT, "Continuous Design: Harnessing Change for Competitive Advantage" [Durchgängiges Design: Wandel als Konkurrenzvorteil nutzen]). Die mit Spannung erwartete, dreitägige Konferenz wird sich mit Themen wie Test- und Designpraktiken und -techniken, DevOps Ansätze und Technologien, Design und Umsetzung von User Experience (UX), Cloud-Computing-Technologien und -Muster sowie Kompetenz bei Interaktion und Zusammenarbeit von Entwicklungsteams beschäftigen.



Zu den weiteren Rednern zählen Mike Roberts, Arlo Belshee, Ash Coleman, Fadi Stephan, Matthew Plavacan, Tim Ottinger, Daniel Bryant, P.J. Gardner, Heidi Helfand, Woody Zuill, Sophie Freiermuth, Basia Coulter, GeePaw Hill, Daniel Davis, David Bernstein, Bryan Beecham, Rob Myers, Fred George, Chris Stead, Sanjeev Sharma, Doguhan Uluca, Jason Tice, G. Ann Campbell, Dave Cornelius, Bill Wake, Allison Pollard, Michael Jesse, Joana Chicau, Eva PenzeyMoog, Esteban Garcia, Willem Larsen, Al Shalloway, Jason Bowers, Rahul Gulati, Eelco Rustenburg, Burk Hufnagel, Ken Pugh, Colin Jones, Ade Miller, Emanuil Slavov, Irene Michlin, Chris Gow, Declan Whelan, Llewellyn Falco, Ron Jeffries und Chet Hendrickson.



"Agile ist jetzt ein multidisziplinärer Bereich, der Entwickler, QA, UX-Designer, Infrastrukturingenieure, Datenwissenschaftler, Cloud-Spezialisten und mehr einschließt", sagte Jim Newkirk, Konferenzleiter der deliver:Agile 2018 (https://www.agilealliance.org/deliver-agile-2018/). "Die Teilnehmer lernen eine Vielzahl neuer Agile-Tools und -Techniken sowie neue Muster und Praktiken kennen, und wie sie ihre Engineering-Methoden mit diesen neuen Fähigkeiten und entstehenden Technologien am besten unterstützen und weiterentwickeln können."



Informationen zu Agile Alliance



Agile Alliance (https://www.agilealliance.org/) ist eine gemeinnützige Organisation, welche die im Agile Manifesto dargelegten Konzepte der Agile-Softwareentwicklung fördert. Mit weltweit fast 46.000 Mitgliedern und Abonnenten orientiert sich die Agile Alliance an den Prinzipien der Agile-Methoden und am Mehrwert, die sie Entwicklern, Organisatoren und Endbenutzern bieten. Agile Alliance organisiert und unterstützt Veranstaltungen, um die Agile-Gemeinschaft auf weltweiter Basis zusammenzubringen.



