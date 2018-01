Die Vereinbarungen von Le Touquet sind Grundlage dafür, dass es britische Grenzkontrollen im französischen Hafen von Calais gibt. Dieser bilaterale Vertrag soll nun erneuert werden. Es geht vorrangig um die Finanzierung.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will mit der britischen Premierministerin Theresa May beim gemeinsamen Gipfel am Donnerstag einen neuen Einwanderungsvertrag ankündigen. Dieser rechtlich bindende Vertrag soll die 15 Jahre alten Vereinbarungen von Le Touquet für die Zusammenarbeit beider Länder im Kampf gegen Schleuser und illegale ...

