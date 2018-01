Thomas Schweppe verlässt Goldman Sachs. Der langjährige Dealmaker gründet in Frankfurt eine Investmentgesellschaft, die Investoren mit Bezug zu deutschen Börsenkonzernen beraten soll.

Thomas Schweppe, langjähriger M&A-Dealmaker bei Goldman Sachs Group Inc., verlässt den Wall-Street-Giganten und gründet eine Investmentgesellschaft, die Hedgefonds und große Familienaktionäre mit Beteiligungen an börsennotierten deutschen Unternehmen berät. Das geht aus einem Memo hervor, in das Bloomberg Einblick hatte.

Unter dem Namen 7Square Partners startet die Gesellschaft im Februar in Frankfurt. Er wolle institutionellen und großen Familienanlegern helfen, ihre Investments effektiver zu gestalten und neue Möglichkeiten in Deutschland und darüber hinaus zu finden, erklärte Schweppe in einem Memo. Schweppe, der 17 Jahre lang für ...

