Die Geldhäuser in den USA bekommen die Auswirkungen der Steuerreform zu spüren. Die Branchengröße Goldman Sachs wird sogar in die Verlustzone getrieben. Eine Einmalzahlung sorgt für ein Milliardenloch.

Auch die Wall-Street-Größe Goldman Sachs muss wegen der von Präsident Donald Trump vorangetriebenen Steuerreform zunächst einen Verlust verkraften. Im Schlussquartal lag das Minus bei 1,9 Milliarden US-Dollar nach einem Gewinn von mehr als 2,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Ohne die Steuerreform, so rechnete das New Yorker Geldhaus am Mittwoch vor, ...

