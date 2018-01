Die IG Metall investiert Millionen, Verdi gibt sich eine neue Struktur - alles mit dem Ziel, junge Leute zu gewinnen. Denn die Überalterung ihrer Mitglieder lässt Deutschlands Gewerkschaften gefährlich schrumpfen.

Verdi-Chef Frank Bsirske hat ein Luxusproblem. 112.000 neue Mitglieder konnte seine Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im vergangenen Jahr von sich überzeugen. Solche Zuwächse könnten nicht viele Organisationen für sich verbuchen, sagt Bsirske selbstbewusst. Allein: Es reicht nicht. Denn den Neuaufnahmen standen 137.000 Austritte gegenüber. Allein 15.000 verstorbene Mitglieder musste Verdi im vergangenen Jahr aus der Kartei streichen. Damit ist die Mitgliederzahl von Deutschlands zweitgrößter Gewerkschaft erstmals unter die Zwei-Millionen-Grenze gerutscht.

"Dass die Neueintritte immer noch nicht ausreichen, um die Abgänge zu kompensieren, ist eine Herausforderung", sagt Bsirske. Eine Herausforderung, vor der auch seine Kollegen aus dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) stehen. Etwa IG-Metall-Chef Jörg Hofmann: Knapp 107.000 neue Mitglieder konnte seine Organisation 2017 gewinnen, dem standen 94.000 Austritte gegenüber. Unter dem Strich ist aber auch Deutschlands größte Gewerkschaft geschrumpft - wegen der Sterbefälle. Ein ähnliches Bild bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG): Mit 8.458 neu geworbenen Mitgliedern war sie 2017 erfolgreicher als in den zurückliegenden fünf Jahren. Angesichts einer relativ hohen Quote an Verstorbenen ist die Zahl der Mitglieder insgesamt aber um gut 2.800 auf rund 190.000 zurückgegangen.

Die Arbeitnehmervertretungen gehören längst zu den größten Rentnerklubs der Republik. Die IG Metall ist zwar stolz darauf, die Zahl der noch im Arbeitsleben stehenden Mitglieder auf den höchsten Wert seit mehr als zehn Jahren gesteigert zu haben. Trotzdem stehen fast 30 Prozent Ruheständler in der Kartei. Bei der besonders vom Strukturwandel betroffenen Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) liegt der Rentneranteil sogar bei rund 40 Prozent.

Die Gewerkschaften müssen hier gegensteuern. Denn Sozialpartnerschaft und Tarifbindung funktionieren nur mit handlungsfähigen Arbeitgeberverbänden auf der einen und durchsetzungsstarken Arbeitnehmervertretungen auf der anderen Seite. Wollen sie sich in ihrem klassischen Geschäft nicht immer stärker von der Unterstützung des Staates abhängig machen, müssen die Gewerkschaften wenigstens den Schrumpfungsprozess stoppen. Im Idealfall müssen sie wachsen.

Das ist aber nach einer Handelsblatt-Umfrage im vergangenen Jahr allein dem kleinsten DGB-Mitglied gelungen: Die Gewerkschaft der Polizei konnte ...

