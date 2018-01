München (ots) - Sechs Nominierungen für die ARD Degeto beim diesjährigen Grimme-Preis: Die Serien "Babylon Berlin" und "Das Verschwinden" haben sich gegen 27 Serienformate im Bereich "Fiktion" durchgesetzt. Außerdem sind die Koproduktionen "Katharina Luther" (MDR/ARD Degeto/BR/SWR), "Zuckersand" (BR/ARD Degeto/MDR), "Wunschkinder" (WDR/ARD Degeto) und "Der König von Berlin" (ARD Degeto/RBB) nominiert.



Christine Strobl, Geschäftsführerin der ARD Degeto, freut sich über die sechs Nominierungen: "Schon die Nominierung beim Grimme-Preis ist eine Auszeichnung für diese besonderen Produktionen und eine Anerkennung für die hervorragende Arbeit der Filmemacherinnen und Filmemacher in Zusammenarbeit mit unserer Redaktion."



"Babylon Berlin" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film mit Förderung durch den Medienboard Berlin-Brandenburg, Creative Europe Media, die Film- und Medienstiftung NRW sowie dem German Motion Picture Fund. Regie und Buch: Tom Tykwer, Achim von Borries, Henk Handloegten. Die Redaktion verantwortet Christine Strobl, Sascha Schwingel, Carolin Haasis (ARD Degeto), Gebhard Henke, Caren Toennissen (WDR), Marcus Ammon, Frank Jastfelder (Sky Deutschland).



Die Miniserie "Das Verschwinden" ist eine 23/5 Filmproduktion in Koproduktion mit BR, ARD Degeto, NDR, SWR und Mia Film, Prag, gefördert durch FFF FilmFernsehFonds Bayern, Medienboard Berlin-Brandenburg, Tschechischer Staatsfonds der Kinematographie im Weltvertrieb von Beta Film. Regie führte Hans-Christian Schmid, der das Drehbuch gemeinsam mit Bernd Lange schrieb. Die Redaktion liegt bei Bettina Ricklefs, Claudia Simionescu (BR), Sascha Schwingel, Claudia Grässel (ARD Degeto), Christian Granderath, Sabine Holtgreve (NDR), Kerstin Freels (SWR).



"Katharina Luther" ist eine Koproduktion der EIKON mit Cross Media, Tellux Film und Conradfilm mit dem MDR, ARD Degeto, BR und SWR. Gefördert wurde die Produktion von der Mitteldeutschen Medienförderung und dem FilmFernsehFonds Bayern. Regie: Julia von Heinz, Buch: Christian Schnalke, Redaktion: Jana Brandt, Johanna Kraus (MDR), Christine Strobl (ARD Degeto), Claudia Simionescu (BR), Manfred Hattendorf (SWR).



"Zuckersand" wurde produziert von Claussen + Putz Filmproduktion im Auftrag von BR, ARD Degeto und MDR. Regie: Dirk Kummer, Buch: Dirk Kummer, Bert Koß, Redaktion: Claudia Simionescu (BR), Christine Strobl (ARD Degeto), Stephanie Dörner (MDR).



"Wunschkinder" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool im Auftrag des WDR und der ARD Degeto. Regie: Emily Atef, Buch: Dorothee Schön, Redaktion: Götz Schmedes (WDR), Christine Strobl (ARD Degeto).



"Der König von Berlin" wurde produziert von der OLGA FILM im Auftrag von ARD Degeto und rbb. Regie und Buch: Lars Kraume, Redaktion: Josephine Schröder-Zebralla (rbb), Katja Kirchen (ARD Degeto).



Die Bekanntgabe der Preise findet am 14. März im Essener Grillo-Theater statt.



