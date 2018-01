=== *** 03:00 CN/BIP 4Q *** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember 08:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Klimakonferenz mit Beiträgen von RWE, BASF, IG BCE und IG Metall, Berlin *** 09:00 DE/Bundesbank und IWF, Konferenz "Germany - Current Economic Policy Debates" u.a. mit Rede von Bundesbank- Präsident Weidmann und Teilnahme von EZB-Direktor Coeure sowie IWF-Chefin Lagarde, Frankfurt *** 11:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB), Jahresauftakt-PK, Berlin *** 12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: +25,0 zuvor: revidiert +27,9; vorläufig +26,2 *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +3,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 261.000 *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:00 DE/Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt, Eröffnungsrede zur Internationalen Grünen Woche, Berlin *** 22:03 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York *** 22:11 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q, Armonk - DE/Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion, designierter Ministerpräsident Söder stellt seine Pläne für bayerische Landtagswahl vor, Kloster Banz - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

