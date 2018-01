BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung des SPD-Sonderparteitags über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen hat CDU-Chefin Angela Merkel ihre Hoffnung auf ein positives Votum ausgedrückt. Sie hoffe, dass die SPD eine verantwortliche Entscheidung treffen werde, sagte die Kanzlerin am Mittwoch in Berlin. Sie mische sich da nicht ein, hoffe aber, dass es eine Entscheidung für Koalitionsverhandlungen geben werde.

Die SPD-Delegierten treffen sich am Sonntag in Bonn, um über das Sondierungsergebnis mit der Union zu beraten. Anschließend stimmen sie darüber ab, ob Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen. Wenn es dafür keine Mehrheit gibt, ist das Thema erledigt. SPD-Chef Martin Schulz müsste anschließend mangels Rückhalt in der Partei seinen sofortigen Rücktritt erklären.

Zahlreiche Stimmen aus der SPD, darunter einige Landesverbände, sind gegen eine erneute große Koalition. Andere fordern Nachbesserungen am 28-seitigen Sondierungspapier, das Grundlage der Koalitionsverhandlungen sein soll.

Merkel erteilte solchen Forderungen allerdings eine Absage. CDU, CSU und SPD hätten sehr lange verhandelt, um ein faires Ergebnis aufs Papier zu bringen, sagte sie. Die Union habe dabei "herbe Konzessionen" gemacht, könne das Papier aber verantworten und glaube, dass es eine gute Grundlage darstelle. Die Eckpunkte des Papiers könnten nicht neu verhandelt werden, das sei ja klar, betonte Merkel.

