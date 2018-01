Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 17. Januar 2018 (Woche 3)/17.01.2018



20.15 betrifft: Hilfe im Notfall - Rettungsdienst in der Krise?



21.00 (VPS 20.59) Zum Tode von Thomas Leif Leif trifft: Das arme Deutschland Kein Wohlstand für alle Erstsendung: 16.03.2016 in SWR/SR



04.45 (VPS 04.44) BW+RP: Zum Tode von Thomas Leif Leif trifft: Das arme Deutschland (WH) Kein Wohlstand für alle Erstsendung: 16.03.2016 in SWR/SR



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Georg Baselitz, der Altmeister der deutschen Malerei wird 80 - eine Retrospektive in Basel.



Auftakt mit Stardirigent Teodor Currentzis und dem SWR Symphonieorchester - ein Probenbesuch.



Mit Schwarzwälder Tapas auf kulinarischem Siegeskurs - zu Besuch bei Deutschlands besten Hobbyköchen.



Der Klassiker "Moby Dick" von Herman Melville - jetzt in doppelter Besetzung am Schauspiel Stuttgart.



Ruhm und Ehre für die deutsch-japanische Autorin Yoko Tawada - die Carl-Zuckmayer-Medaille 2018 - in Mainz.



23.00 So lacht der Südwesten



Öczan Cosar und Chako Habekost



Der eine babbelt pfälzisch, der andere schwätzt schwäbisch. Der eine ist promovierter Sprachwissenschaftler, der andere ausgebildeter Zahnarzthelfer und Sportlehrer. Der eine: Christian "Chako" Habekost, gebürtiger Mannheimer und Pfälzer aus Passion; der andere: Özcan Cosar, türkischstämmiger Schwabe aus Stuttgart. So unterschiedlich die beiden auch sein mögen, eines haben sie gemeinsam - sie sind Comedians. Sie beobachten ihre Mitmenschen und den Alltag genau und ziehen daraus die mitunter schrägsten Schlüsse, sei es beim Weinfest mit einer fulminanten Philosophie des "Pälzer Schorle" oder im Stuttgarter In-Restaurant und seinen trendigen Besuchern. Dass Özcan und Chako auch vor großem Publikum ihr Comedy-Metier beherrschen, beweisen sie auf der Festivalbühne des 'SWR Fernsehen Familienfestes'.



