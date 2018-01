Berlin (ots) -



Zur aktuellen Branchensituation und zum wirtschaftlichen Stellenwert ihrer Wirtschaftszweige äußerten sich die Trägerverbände der Grünen Woche auf der heutigen Eröffnungspressekonferenz unter anderem wie folgt:



Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV): "Die wirtschaftliche Situation der deutschen Landwirtschaft hat sich in 2017 nach den Krisenjahren 2015/16 wieder erholt. Unsere Landwirte haben diese Erholungsphase genutzt, um einerseits Eigenkapital zu bilden und andererseits wieder in Innovationen zu investieren. So bietet die Digitalisierung Chancen, um im Umweltschutz und beim Tierwohl neue und bessere Entwicklungen einzuleiten und zu realisieren. Allein über die erfolgreiche Initiative Tierwohl sind die Haltungsbedingungen von Schweinen und Geflügel in den vergangenen Jahren bei wichtigen Kriterien nachhaltig verbessert worden. 2018 werden ca. 23 Prozent der Schweine im Rahmen der Initiative Tierwohl gemästet.



Im Ackerbau wurden mit einem neuen Düngerecht Veränderungen geschaffen, die die Grundlage für eine standortgerechtere Stickstoff- und Gülledüngung bilden. Im Klimaschutz verpflichten sich unsere Landwirte selbst, bis 2025 und 2030 klimaschädliche Treibhausgase durch Innovationen und Effizienzverbesserungen um 25 bzw. 30 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Der weitere Ausbau von erneuerbaren Energien, Biomasse und Bioenergie ermöglicht zusätzlich positive Klimawirkungen gemäß den Zielen der internationalen Klimaschutzvereinbarungen. Die Politik in Deutschland und der EU muss dafür entsprechende Weichen stellen. Zu Beginn des Jahres 2018 schwächeln die Agrarmärkte. Die Erzeugerpreise stehen für wichtige Produkte wieder unter Druck, vor allem bei Schweinen, Milch und Getreide. Stabile Preise wären im Hinblick auf die nach wie vor angespannte wirtschaftliche Situation notwendig."



