Frankfurt am Main - Die Digitalwährung Bitcoin verliert weiter an Terrain. Am Mittwochnachmittag notiert ein Bitcoin (BTC) beim Online-Handelsplatz Bitstamp bei 9'650 USD erstmals seit Ende November deutlich unter der Marke von 10'000 USD. Im Vergleich zur Bewertung vor drei Monaten ergibt sich damit allerdings noch immer ein Plus von knapp 75%.

Als Grund für den jüngsten Kurszerfalls verweisen Marktbeobachter auf mögliche Verbote und eine stärkere Regulierung in Ländern wie China und Südkorea. Die ...

