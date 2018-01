Aufgrund "wichtiger Veränderungen" bei HNA hat die Bohai Capital Holding den Handel mit Aktien ausgesetzt. Es ist bereits das dritte Tochterunternehmen des Deutsche-Bank-Großaktionärs, das einen solchen Schritt vollzieht.

Spät am Mittwochabend gab Bohai Capital Holding bekannt, dass man für maximal zehn Handelstage den An- und Verkauf ihrer Aktien an der Börse in Shenzhen ausgesetzt habe. Damit ist die Leasingfirma das dritte Tochterunternehmen des chinesischen Konglomerats und Deutsche-Bank-Großaktionärs HNA, das innerhalb einer Woche den Wertpapierhandel eingestellt hat. Zuvor setzte zuerst die Fluggesellschaft Hainan Airlines und dann der Mischkonzern Tianjin Tianhai Investment Corp den Aktienhandel aus.

Man habe sich für den Schritt entschieden, so Bohai Capital in einer Erklärung, weil beim Mehrheitsaktionär HNA "wichtige Veränderungen" anstünden und deshalb "große Verunsicherung" herrsche. Noch Mitte Dezember 2017 hatten mehrere Geschäftsführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...