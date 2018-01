Auf einer Konferenz diskutieren Finanzexperten über Chancen und Risiken der Blockchain bei der Kreditverbriefung. Das Treffen zeigt: Zwischen Vision und Wirklichkeit liegen bei der neuen Datenbanktechnologie Welten.

Die Verunsicherung ist zu spüren, auch im schicken neuen, über sieben Stockwerke reichenden Atrium im Gebäude der Düsseldorfer Niederlassung der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Deloitte. In der NRW-Landeshauptstadt trifft sich am Mittwoch eine illustre Runde von Experten und Interessierten, um über die Möglichkeiten einer neuen Datenbanktechnologie für das Verbriefungsgeschäft zu diskutieren.

Die Verbriefung von Krediten (Securitisation) war eine der größten Finanzinnovationen der vergangenen 30 Jahre und ist heute ein Milliardenmarkt. Die Idee: Banken als Intermediär werden in der Unternehmensfinanzierung ausgeschaltet, Kredite werden auf dem Kapitalmarkt handelbar gemacht. Da die Gläubiger die Schuldner durch den Kauf der Verbriefungspapiere direkt finanzieren, werden klassische Banken nur noch bei der Platzierung der Titel benötigt. Das Ausfallrisiko geht auf den Gläubiger über. Damit passen das Verbriefungsgeschäft und die neue Blockchain-Technologie in den Augen einiger Experten ideal zusammen.

Auch die Runde aus rund 100 Wirtschaftsprüfern, Unternehmensberatern und Verbriefungsspezialisten, die sich auf Einladung von Deloitte in Düsseldorf trifft, ist sich weitergehend einig: Die Blockchain-Technologie könnte die Finanzbranche grundlegend reformieren und das Verbriefungsgeschäft gleich mit. Denn sie schaltet durch den Einsatz einer fälschungssicheren, dezentralen Datenbank zwischengeschaltete Vermittler aus - und das zumindest in der Theorie vollautomatisch. Das Problem ist nur: Auch Finanzexperten müssen die neue Technologie in der Praxis erst einmal verstehen.

Daher geht es am Mittwochvormittag um die Grundlagen der Technik. Philipp von Websky, ...

