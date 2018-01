Das Disaronno-Projekt für Barkeeper wendet sich innovativen Trends in der internationalen Cocktail-Mischkunst zu. Englische Stationen dieser Entdeckungsreise sind Crucible, Mr. Fogg's und Nine Lives. Der Reisebericht ist online verfügbar unter www.facebook.com/TheMixingStar/.

Nachdem talentierte Barkeeper aus verschiedenen Ländern 10 Jahre in Folge angetreten sind, um die Vielseitigkeit von Disaronno zu demonstrieren, schlägt der Contest The Mixing Star nun eine neue Richtung ein.

Gemäß der Überzeugung, dass sich Trends heutzutage in anderen Formaten als der Darbietung vor einer Jury abzeichnen, hat Disaronno, der meistgekaufte italienische Likör weltweit und ein Symbol für Qualität "Made in Italy", den The Mixing Star in "Innovation Hunter" transformiert. Es handelt sich um ein "Forschungsprojekt" in den Social Media mit einer konkreten Mission: Identifizierung innovativer Trends in der Cocktail-Mischkunst sowie der Macher und Stars der Szene in Großbritannien und der Welt. Diese werden gefilmt, um ihr Können an die Gemeinschaft der Barkeeper-Experten weiterzugeben.

Disaronno hat in London, Mailand und Amsterdam einige Barkeeper ausgewählt, die auf ihrem Gebiet revolutionär sind. Die Art und Weise, wie sie Innovation ausdrücken, wurde in einer Reihe trendiger Kurzfilme von Disaronno eingefangen. Die Protagonisten sind auf der Facebook-Seite von The Mixing Star und auf YouTube zu bewundern.

The Mixing Star, the Disaronno project dedicated to bartenders, evolves and becomes a journey into the most innovative trends in international mixology (Photo credits Disaronno)

LONDON

The Mixing Star hat einer der wichtigsten Städte in der internationalen Mixologie größte Aufmerksamkeit gewidmet.

Erste Station der Reise ist das Crucible, in dem Stuart Bale eine neue Idee verwirklicht hat: Das Crucible ist eine Kreativwerkstatt für die Getränkeindustrie. Hier finden experimentierfreudige Barkeeper all die anspruchsvollen High Tech-Geräte, die sich die meisten Bars nicht leisten können. Neben seiner Funktion als Innovationslabor bietet das Crucible Barkeepern die Möglichkeit, Ideen auszutauschen und gemeinsam kreative Lösungen zu entwickeln.

Fantasie, Abenteuerlust, Wissensdurst mit diesen Begriffen lässt sich die skurrile Mischung der Bars von Mr Fogg's beschreiben. Inspiriert werden die Bars durch Jules Vernes Protagonisten Phileas Fogg, der in 80 Tagen um die Welt reiste. In den mit Raritäten aus aller Welt dekorierten Räumen erwecken die italienischen Talente Danilo Tersigni und Simone Spagnoli das viktorianische England zu neuem Leben. Die in viktorianischer Mode herausgeputzten Mitarbeiter versetzen die Gäste mit ihrem altmodischen Dialekt realitätsgetreu in dieses Zeitalter zurück. Die ungewöhnliche Cocktailkarte, auf der sich besondere Zutaten aus aller Welt finden, verführt die Gäste zu ihrem eigenen "Geschmacksabenteuer".

Mit dem Nine Lives stellt The Mixing Star den schonenden Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten in den Vordergrund. Tom Soden, Gründer von Nine Lives, setzt in seiner Bar rigoros das Konzept eines geschlossenen Kreislaufs um: kein Abfall, Recycling ist Standard, Essensreste werden gesammelt und zu Dünger für die Kräuter kompostiert, die im Terrassengarten der Bar wachsen. Der herzliche und persönliche Umgang mit den Gästen ist die Methode, mit der Nine Lives Menschen für den Schutz der Umwelt sensibilisieren möchte.

MAILAND

Auftakt der Reise war Mailand. Hier traf The Mixing Star auf eine Menge Kreativität und neue Ideen, getragen von zwei brillanten Barkeepern: Flavio Angiolillo, der das Backdoor 43 betreibt, die mit nur 4 Quadratmetern kleinste Bar der Welt, und Filippo Sisti, beeindruckender Interpret des Liquid-Kitchen-Trends.

AMSTERDAM

Disaronno hat mit der Bartenderin, Bloggerin und Schriftstellerin Tess Posthumus zusammengearbeitet, die 2013 zum Mixing Star gekürt wurde. Tess hat zwei sozial engagierte Barkeeper gewählt: Sie entschied sich für Wouter Bosch von Rosalia's Menagerie, der ausschließlich Zutaten aus der Region verwendet und Abfall minimiert, sowie für Kevin Kroon aus dem Door 74, der Tess mit seiner Mischkunst bei der Kreation von Cocktails mit geringem Alkoholgehalt beeindruckte.

