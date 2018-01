Frankfurt - Emerging-Markets (EM)-Aktien und -Lokalwährungsanleihen sind gut in das neue Jahr gestartet, so die Analysten der DekaBank. Positive Konjunkturdaten und ein gestiegener Ölpreis seien die wichtigsten Treiber gewesen. Die Risikoaufschläge von Hartwährungsanleihen seien gesunken, doch gleichzeitig hätten die gestiegenen Renditen bei US-Staatsanleihen belastet. Das konjunkturelle Umfeld für EM-Anlagen dürfte in den kommenden Monaten günstig bleiben. Die politischen Risiken sollten insbesondere in Brasilien und Mexiko in den Vordergrund rücken, da in beiden Ländern wichtige Wahlen mit ungewissem Ausgang anstünden. Die Proteste im Iran seien zwar weitgehend unterdrückt worden, doch seien die Spannungen im Verhältnis zu den USA gestiegen. Das geldpolitische Umfeld bleibe weiter expansiv, doch wenn im Laufe des Jahres die Zentralbankbilanz der FED schrumpfe und auch in der Eurozone deutlich weniger Käufe durch die EZB getätigt würden, nehme der Stimulus ab. Mit dem Wechsel an der Spitze der US-Notenbank zu Powell würden die Analysten der DekaBank zwar keinen echten Kurswechsel erwarten, doch dürften die Märkte zunächst anfällig sein, wenn die Äußerungen Powells eine restriktivere Gangart in Aussicht stellen würden. (Volkswirtschaft Prognosen Januar/Februar 2018) (17.01.2018/alc/a/a)

