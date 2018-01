NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Mittwoch von ihren leichten Vortagesverlusten erholt. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,41 Prozent auf 25 897,52 Punkte vor, nachdem er am Dienstag noch zwischenzeitlich erstmals über 26 000 Punkte gestiegen war.

Der S&P 500 legte am Mittwoch um 0,23 Prozent auf 2782,70 Punkte zu und für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es zuletzt um 0,29 Prozent auf 6756,77 Punkte nach oben. Positive Impulse kamen von der Konjunktur: In den USA war die Industrieproduktion im Dezember stärker als erwartet gestiegen./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0205 2018-01-17/16:12