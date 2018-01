OTTAWA (dpa-AFX) - Die kanadische Notenbank hat ihre Geldpolitik abermals gestrafft. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent angehoben, teilte die Bank of Canada am Mittwoch in Ottawa mit. An den Finanzmärkten war mit dieser Entscheidung gerechnet worden. Der Kurs des kanadischen Dollar reagierte zunächst ohne klare Richtung.

Bereits im Vorjahr hatte die Notenbank zweimal ihren Leitzins angehoben und damit ihre Geldpolitik erstmals seit 2010 gestrafft. Zuletzt hatte eine robuste Entwicklung am kanadischen Arbeitsmarkt den Weg für eine weitere Zinsanhebung frei gemacht./tos/jkr/he

AXC0207 2018-01-17/16:13