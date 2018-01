Mainz (ots) - Woche 03/18 Donnerstag, 18.01.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.30 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 7.40 Die Bierbrauer Der Traum vom Hopfenkick Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 12.20 So schmeckt die Zukunft Lebensmittel aus dem Labor



( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014



14.20 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei Spur der Verwüstung Australien 2017



( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei Hoffnung und Verzweiflung Australien 2017



( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Deutschlands Sex-Industrie Das Milliardengeschäft mit der Prostitution



23.55 Kriminelle Karrieren Margaret McDonald - Sex als Geschäft Deutschland 2016



0.40 heute-journal



1.10 Helden der Propaganda Sportler in der NS-Zeit Deutschland 2016



1.55 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017



2.40 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016



3.25 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" - Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011



4.05 ZDF-History Die Wahrheit über Dresden Deutschland 2013



4.50 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitlers Familie Deutschland 2011



_____________________________________________________________________ Woche 03/18 Freitag, 19.01.



Bitte Programmänderung beachten:



8.45 auslandsjournal - die doku Rätselhaftes Nordkorea Reise durch ein abgeschottetes Land Nordkorea 2018



"auslandsjournal" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121