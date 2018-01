Eine neue EU-Richtlinie bricht das Datenmonopol der Banken. Commerzbank und Co. drohen von Fintechs überrannt zu werden - und rüsten auf.

Aller Anfang ist schwer: Kunden der Commerzbank, die mit einem Wechsel zur Konkurrenz liebäugeln, könnten demnächst Post bekommen. Denn die Bank hat aus ihren Kundendaten mithilfe von Algorithmen Verhaltensmuster abgeleitet und berechnet, welche Klienten unzufrieden sind. Um diese zu bezirzen, schickt die Bank ihnen Schreiben, in denen sie sich für die bisherige Kundentreue bedankt. Nun könnte allein der Dank manchem Kunden etwas kleinlich vorkommen als Argument, die Bank doch nicht zu wechseln. Und doch ist es für die Bank, immerhin Deutschlands zweitgrößte, ein immenser Schritt. Für sie symbolisiert der Brief den endgültigen Aufbruch ins digitale Zeitalter.

Die Commerzbank hat, wie andere Banken auch, entdeckt, dass sie auf einem Schatz sitzt: Kundendaten. Und diese Entdeckung kommt womöglich zur rechten Zeit. Bislang hatten sie den Zugriff auf ihre Kundeninformationen exklusiv. Und taten doch wenig damit. Das Feld, vor allem bequeme Dienste für Smartphones und Apps zu entwickeln, überließen sie anderen: Start-ups, in der Industrie auch Fintechs genannt.

Ab dem 13. Januar gilt jedoch eine neue Zahlungsrichtlinie der Europäischen Union, die PSD2 - und die stellt die Branche vor eine große Herausforderung. Fortan ermöglicht sie es den jungen Angreifern, mit Einverständnis ihrer Kunden, Zugriff auf deren Bankdaten bei Deutsche Bank und Co. zu erhalten. Der große Wettbewerbsvorteil, die Hoheit über die Kundendaten, fällt somit weg. Und so werden die Alten des Gewerbes nun tätig und versuchen selber, ihren Datenschatz zu heben. Um nicht am Ende überflüssig zu werden.

Überdurchschnittliche Renditen

Dabei währt der Angriff der Fintechs schon seit Jahren. Von Herausforderern wie N26 etwa. Das Berliner Unternehmen hat sich auf die Kontoführung mit dem Smartphone spezialisiert. Mehr als eine halbe Million Kunden schätzen die Schnelligkeit der Direktbank bereits. Auch wer sein Kapital in Festgeld anlegen möchte, findet dazu das passende Fintech: über die Plattform Raisin zum Beispiel. Diese betreibt in Deutschland die Marke Weltsparen. Kunden können ihr Geld dort in ganz Europa anlegen und erhalten dabei überdurchschnittliche Renditen. Mit dem Fintech Transferwise wiederum lassen sich online Zahlungen in Fremdwährungen tätigen - schneller und billiger als bei jedem großen Institut.

So findet sich für jeden Dienst ein Fintech, das kundenfreundlicher ist als die Bank. Viele Start-ups wie Transferwise kommen deswegen bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...