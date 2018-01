Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US55939L3015 Magnegas Corp. 17.01.2018 US55939L4005 Magnegas Corp. 18.01.2018 Tausch 15:1

KYG4404M1087 Aowei Holding Ltd. 17.01.2018 KYG0403E1052 Aowei Holding Ltd. 18.01.2018 Tausch 1:1