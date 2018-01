New York - Die Wall Street hat sich am Mittwoch von ihren leichten Vortagesverlusten erholt. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,41 Prozent auf 25 897,52 Punkte vor, nachdem er am Dienstag noch zwischenzeitlich erstmals über 26 000 Punkte gestiegen war.

Der S&P 500 legte am Mittwoch um 0,23 Prozent auf 2782,70 Punkte zu und für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es zuletzt um 0,29 Prozent ...

