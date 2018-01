Führungsposition in den Bereichen In-Memory-Computing und fortgeschrittener Analytik durch wichtige Neueinstellungen, Gewinnen neuer Kunden und Produktinnovationen gestärkt

GigaSpaces, ein führender Anbieter von In-Memory-Computing-(IMC)- und fortgeschrittenen Analytikplattformen, meldete starke Ergebnisse für 2017 und Verbesserungen, die das Unternehmen für ein weiteres Wachstum und weiteren Erfolg im Jahr 2018 aufstellen. Mit einem verstärkten Führungsteam und der Einführung seiner vereinigten fortgeschrittenen Analytik-, KI- und Transaktionsverarbeitungs-Plattform setzt GigaSpaces die Vergrößerung seines Kundenstamms und des Partnerökosystems vor.

2017 führte GigaSpaces seine Open-Source Plattform InsightEdge ein, die das XAP-In-Memory-Datengitter des Unternehmens mit seinem Analytikprodukt zusammenführt. Dadurch entstand eine hybride Transaktions- und Analyseverarbeitungsplattform zur Beschleunigung intelligenter Anwendungsinnovation, wobei Echtzeit-Analytik für Transaktionsdaten zum Einsatz kommt. Die Plattform nutzt Apache Spark, um Echtzeit-Einblicke für die datenbestimmte Umwandlung besonders vielversprechender Bereiche wie IOT, maschinelles Lernen, Customer 360 und extreme Transaktionsverarbeitung zu gewinnen. Closed-Loop-Feedback bietet betriebliche Optimierung in Echtzeit und verbesserte Kundenerlebnis-Engagements.

2017 förderte das Unternehmen weiterhin seine Partnerschaft und Technologieinnovation mit Intel Corporation. Die Lösungen von GigaSpaces mit Intel Optane SSDs, dem skalierbaren Intel Xeon Prozessor und BigDL für KI Deep Learning-Innovation wurden auf verschiedenen Branchenveranstaltungen vorgestellt.

Bedeutende Innovationen trieben das Wachstum bei Bestandskunden und den die Anwerbung neuer Kunden an. InsightEdge verzeichnete seit seiner Markteinführung ein exponentielles Wachstum. GigaSpaces konnte diese Entwicklung dank Kunden in den Sparten Finanzen, Einzelhandel, Versicherung, Transport und Telekommunikation verzeichnen und seine Aufstellung dieses Jahr um Versorgerunternehmen erweitern.

"GigaSpaces kann zweifelsohne im Bereich In-Memory-Datenverarbeitung umfassende Expertise bieten. Darauf ist das Unternehmen weiterhin voll fokussiert, wobei das Cloudify-Geschäft jetzt ausgelagert wurde", so Matt Aslett, Forschungsleiter für Datenplattformen und Analytik bei 451 Research. "Durch die Kombination aus Spark und XAP wird GigaSpaces die neuartigen Echtzeit-Analytik- und hybriden Betriebs- und Analytik-Workloads anvisieren können."

Um seine Wachstumsdynamik zu unterstützen und verstärken, hat das Unternehmen sein Führungsteam erweitert.

Adi Paz, zuvor General Manager des IMC-Geschäftsbereichs, wird CEO von GigaSpaces, wo er seine Erfahrungen beim Prägen der GigaSpaces-IMC-Vision und Strategie über acht Jahre voll einbringen wird.

Vin Costello kommt als SVP und GM für Nord- und Südamerika zum Unternehmen. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Hi-Tech-Management und war zuvor bei Unternehmen wie Verizon, Allot Communications und Numerex Corporation beschäftigt.

Nadav Finish kommt als CTO zum Unternehmen und bringt umfassende Kenntnisse und Erfahrung aus seinen früheren Tätigkeiten im Bereich fortgeschrittene Analytik mit.

Das Managementteam umfasst auch Barak Bar Orion, der weiterhin als Forschungs- und Entwicklungsleiter fungiert, Karen Krivaa als Marketing-VP, Yosi Shahror als CFO und Idit Plaut als HR-VP.

"Wir schlossen 2017 auf einer hoch rentablen Position ab, mit einer verstärkten Nachfrage nach unseren Produkten, erweiterten wichtigen Partnerschaften und der Einführung vieler verschiedener Initiativen, mit denen unsere Kunden Big-Data sowie fortgeschrittene Analytik-Innovation vereinfachen und beschleunigen können", so Adi Paz. "Dank einem verstärkten Führungsteam und einer starken Roadmap werden wir weiterhin den wachsenden Bedarf von Unternehmen weltweit decken, die sich immer mehr zu durch Einblicke bestimmten Unternehmen werden."

Über GigaSpaces

GigaSpaces bietet die führende In-Memory-Computing-Plattform für schnelle Datenanalytik und extreme Transaktionsverarbeitung. Mit der GigaSpaces InsightEdge Platform und deren Kern-Engine XAP können Unternehmen die komplexen Herausforderungen von Big Data und fortgeschrittener Analytik überwinden und in Echtzeit positive Auswirkungen auf das Geschäft erzielen. Hunderte von Tier-1- und Fortune-geführten Unternehmen weltweit nutzen GigaSpaces, darunter Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Transport, Telekommunikation, Gesundheit und mehr. GigaSpaces hat Niederlassungen in den USA, in Europa und Asien.

