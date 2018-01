Mainz (ots) - Donnerstag, 18. Januar 2018, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Florian Zschiedrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Bundeskanzler bei Bundeskanzlerin - Sebastian Kurz im "ZDF-Morgenmagazin" Debatte um Familiennachzug - Gesetzentwurf der AfD im Bundestag Metaller auf der Straße - Kampf um Lohnerhöhung Europas Kulturhauptstadt - Kleines Valletta kommt groß raus Skier im Test - Bretter für Anfänger und Profis







Donnerstag, 18. Januar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Tanja Wedhorn, Schauspielerin Oliver Mommsen, Schauspieler



Stolpersteine beim Bankkredit - Worauf bei Privatkrediten achten? Richtige Pflege für Hängepflanzen - Tipps von Gartenexperte Elmar Mai Deftige Hackfleischpflanzerl - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier







Donnerstag, 18. Januar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Hindutempel für Bremen - Kuh prüft geeignetes Grundstück Expedition Deutschland: Albersdorf - Hausmeister wird Therapiehundetrainer Mehmet vom Hansaplatz - Die gute Seele im Viertel







Donnerstag, 18. Januar 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Die Modetrends 2018 - Styling-Tipps von der Fashion Week







Donnerstag, 18. Januar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Stars und ihre Mode-Lieblinge - Was werden Promis 2018 tragen? Kastelruther Spatzen auf Tour - Norbert Rier wieder mit dabei Harry und Meghan in Cardiff - Mehrere Termine in Wales







Donnerstag, 18. Januar 2018, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Machtkampf um die GroKo - Schulz und Merkel zittern



Gäste: Stephan Weil, SPD, Ministerpräsident Niedersachsen Julia Klöckner, CDU, stellv. CDU-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert, SPD, Juso-Bundesvorsitzender, GroKo-Gegner Albrecht von Lucke, Publizist und Politologe Gabor Steingart, Journalist, Herausgeber Handelsblatt



