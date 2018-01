Zürich (ots) - Die italienisch-schweizerische Moderatorin Michelle

Hunziker ist per Ende Januar nicht mehr Markenbotschafterin des

Kabelnetzbetreibers UPC. Mit UPC Schweiz endete der Vertrag bereits

Ende August 2017 und wurde nicht mehr erneuert, wie die

«Handelszeitung» erfuhr. Die Nutzungsrechte an Bild- und

Videomaterial haben in der Schweiz noch bis Ende Oktober 2017

gegolten.



«In Österreich kann Michelle Hunziker als Markenbotschafterin noch

bis Ende Januar 2018 verwendet werden», sagt eine UPC-Sprecherin. UPC

betont dabei, das definitive Ende der Kooperation mit Michelle

Hunziker habe nichts mit dem Verkauf von UPC Österreich Ende Dezember

2017 zu tun.



Zusätzlich zum Ende der Vereinbarung mit UPC endet auch der

Markenbotschafter-Vertrag mit der Käsemarke Emmentaler. «Der

mehrjährige Vertrag mit Michelle Hunziker läuft per Ende März 2018

ordentlich aus», sagt Stefan Gasser, Direktor Emmentaler Switzerland.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90