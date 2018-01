Elektromobilität ist weit mehr als nur die saubere Mobilitätslösung der Zukunft. Wenn Elektrofahrzeuge mit Solarstrom "betankt" sind, treibt sie darüber hinaus den Photovoltaik-Ausbau weiter an. Die Intersolar Europe, die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft, und die Power2Drive Europe, die neue Fachmesse für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, zeigen daher vom 20. bis 22. Juni 2018 unter dem Dach The smarter E Europe in München, welche vielfältigen Chancen die Kombination aus PV und Elektromobilität für die Umwelt bietet.

Mit Strom aus PV-Anlagen können Elektrofahrzeuge betrieben und Ladestationen gespeist werden. So treibt Elektromobilität den PV-Markt weiter an. Im Idealfall wird das Elektrofahrzeug mit Solarstrom direkt vom eigenen Dach geladen. So kann beispielsweise eine PV-Anlage mit einer Leistung von 3 Kilowattpeak bei einem Einfamilienhaus in Deutschland jährlich genug Strom liefern, damit E-Auto-Besitzer rund 14.000 Kilometer emissionsfrei fahren können. Durch den Wegfall der EEG-Umlage beim Eigenverbrauch in Deutschland rechnet sich das vor allem für PV-Anlagen mit einer Leistung von bis zu zehn Kilowatt.

Neue Geschäftsmodelle

Auch für PV-Unternehmen und Anlagenbesitzer eröffnen sich neue Geschäftsmodelle. Sie können beispielsweise mit Solartankstellen punkten. Dazu erweitern Installateure auch ihre Geschäftsfelder und machen den Schritt zum Autoverkäufer. So bieten beispielsweise Solartechnikanbieter in Kooperation mit Herstellern Elektrofahrzeuge zum Verkauf oder Leasing an.

Zusammenspiel von Energie und Mobilität

Bei dieser Entwicklung wird eine Plattform, die die Industriebereiche Automobil und Energie zusammenfügt, umso wichtiger: Auf The smarter E Europe wird mit der Intersolar und Power2Drive Europe die Lücke zwischen beiden Bereichen geschlossen. Bei den Vorträgen der Intersolar Europe Conference und der Power2Drive Europe Conference spielt die Kombination von PV und Elektromobilität ebenfalls eine wichtige Rolle. Hier erfahren die Besucher alles über die wichtigsten Themen der Branche von innovativen Ladelösungen bis hin zu Technologien für PV-Anlagen.

The smarter E Europe, die Innovationsplattform für neue Energielösungen, bildet das Dach für Veranstaltungen und Themen rund um die neue Energiewelt. The smarter E Europe vereint daher vier Energiefachmessen: Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power.

