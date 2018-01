Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Stratege Ulf Sommer erklärt, warum der schwache Dollar Gerüchte über weitere US-Zinserhöhungen beflügelt.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Gerüchte über eine doppelte Zinsanhebung in den USA, also um einen halben Prozentpunkt, verunsichern die Märkte. Angesichts der Dollarschwäche hat die US-Notenbank Spielraum, die Zinsen weiter anzuheben. Denn Sorgen, wonach die höheren US-Zinsen den Dollar stärken, weil Anleger ihr Geld in Dollaranlagen investieren, bestätigen sich nicht. Im Gegenteil: Der Dollar hat in zwölf Monaten 15 Prozent verloren. So werden amerikanische Produkte wettbewerbsfähiger und die US-Konjunktur boomt noch stärker. Doch dies schürt die Zinsspekulationen - was Aktien auf Dauer belastet.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der Wikifolio-Manager Holger Degener hat für sein "Dividende und Eigenkapital Deutschland" einen Kommentar geschrieben. Der Start ins Jahr 2018 habe nahezu voll investiert gut geklappt. Bei Allgeier, Steico und Schloss Wachenheim hat der Portfoliomanager ...

