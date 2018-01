Zürich (ots) - Hupac, der führende Kombiverkehrsbetreiber der

Schweiz, setzt auf Material aus dem Reich der Mitte. Dies berichtet

die «Handelszeitung». Hupac, der zu knapp einem Viertel den

Schweizerischen Bundesbahnen gehört (die restlichen Eigner sind

Spediteure und Logistiker), hat jüngst eine Vereinbarung mit dem

halbstaatlichen chinesischen Rollmaterial-Riesen CRRC abgeschlossen.

Der Pekinger Zugsfabrikant wird für die Hupac in den nächsten zwei

Jahren sogenannte Flachwagen für den Güterverkehr produzieren. Eine

Tochter des roten Bahnriesen namens CRRC Shandong soll die

Hupac-Wagen entwickeln, produzieren und zertifizieren. Die Chinesen

werden das Rollmaterial in der EU wie in der Schweiz registrieren

lassen. CRRC ist der weltgrösste Hersteller von Eisenbahnequipment,

beschäftigt gegen 180'000 Mitarbeiter und setzt umgerechnet über 35

Milliarden Franken um. Der halbstaatliche Riese mit Sitz in Peking

bedrängt westliche Bahnfabrikanten wie Stadler Rail, Siemens-Alstom

oder Bombardier zusehends. Die CRRC-Produkte gelten in der

Bahnbranche als technisch ebenbürtig, sind aber deutlich günstiger.



Originaltext: Handelszeitung

