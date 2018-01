Österreichs Kanzler Sebastian Kurz ist in Berlin. Bei einem Treffen mit seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel geht es ihre gemeinsame Rolle als Nettozahler in der EU und ihren Konflikt in der Flüchtlingspolitik.

Die EU-Nettozahler werden nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihres österreichischen Kollegen Sebastian Kurz ihre Positionen vor den Finanzverhandlungen der Gemeinschaft eng koordinieren. "Es wird eine Abstimmung der Nettozahler geben", kündigte Merkel am Mittwoch nach einem Treffen mit Kurz in Berlin an. Im Frühjahr beginnen die Verhandlungen über den siebenjährigen EU-Finanzrahmen nach 2020. "Wir sind der Meinung, wir können sehr gut neue Aufgaben auch stärker in den Fokus nehmen", sagte Merkel mit Blick auf den EU-Außengrenzschutz.

Kurz mahnte wie Merkel, dass die EU-Regierungen in der Debatte, wer die britischen Beiträge nach einem Brexit übernehmen solle, auch ...

